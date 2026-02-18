Deviza
tőzsde
Magyar Telekom
OTP
Mol
Richter

Magára talált a pesti tőzsde, ugrik a 4iG

Az ázsiai piacok emelkedése után Budapesten az volt a kérdés, hogy folytatódik-e a keddi felpattanás a korábbi vérfürdő után. A pesti tőzsde emelkedéssel nyitott végül.
K. B. G.
2026.02.18, 09:08
Frissítve: 2026.02.18, 11:00

Szerda hajnalban erősödtek az ázsiai tőzsdék, megnyitva az utat, hogy a kedden már életjeleket mutató budapesti piac folytassa a felpattanást. A forint a reggeli órákban a 378-as szint alatt maradt az euróval szemben, míg egy dollárért mintegy 319-et kellett adni a magyar fizetőeszközből. Az ázsiai kereskedés során az arany és az ezüst is erősödni tudott, de a sárga fém árfolyama az 5000 dolláros szint alatt maradt.

20251105_bet_002_VZ tőzsde
A pesti tőzsdén elérkezett a fordulat kedden, és ez szerdán is kitartott / Fotó: Vémi Zoltán

Folytatja a visszapattanást a pesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX végül 0,62 százalékos erősödés után 125 687,05 ponton mozgott a szerdai kereskedés első perceiben. Az utóbbi napokban elképesztő kilengéseket mutató 4iG részvényei több mint 5 százalékos erősödéssel kezdték a napot. 

A négy blue chip pedig így nyitotta a szerdai napot.

  • Az OTP részvényei 39 500 ponton álltak a nyitás után, ami 0,77 százalékos emelkedést jelent.
  • A Mol szinte stagnált, az árfolyam csupán 0,06 százalékot mozdult, így a részvények 3540 forinton mozogtak a kereskedés elején.
  • A Richter árfolyama is változatlan volt nyitás után, a cég részvényei 11 670 forinton cseréltek gazdát.
  • A Magyar Telekom 0,41 százalékos eséssel nyitott, a cég részvényei így 1962 forintot értek a nyitás után.
BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

