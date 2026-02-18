Magára talált a pesti tőzsde, ugrik a 4iG
Szerda hajnalban erősödtek az ázsiai tőzsdék, megnyitva az utat, hogy a kedden már életjeleket mutató budapesti piac folytassa a felpattanást. A forint a reggeli órákban a 378-as szint alatt maradt az euróval szemben, míg egy dollárért mintegy 319-et kellett adni a magyar fizetőeszközből. Az ázsiai kereskedés során az arany és az ezüst is erősödni tudott, de a sárga fém árfolyama az 5000 dolláros szint alatt maradt.
Folytatja a visszapattanást a pesti tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX végül 0,62 százalékos erősödés után 125 687,05 ponton mozgott a szerdai kereskedés első perceiben. Az utóbbi napokban elképesztő kilengéseket mutató 4iG részvényei több mint 5 százalékos erősödéssel kezdték a napot.
A négy blue chip pedig így nyitotta a szerdai napot.
- Az OTP részvényei 39 500 ponton álltak a nyitás után, ami 0,77 százalékos emelkedést jelent.
- A Mol szinte stagnált, az árfolyam csupán 0,06 százalékot mozdult, így a részvények 3540 forinton mozogtak a kereskedés elején.
- A Richter árfolyama is változatlan volt nyitás után, a cég részvényei 11 670 forinton cseréltek gazdát.
- A Magyar Telekom 0,41 százalékos eséssel nyitott, a cég részvényei így 1962 forintot értek a nyitás után.