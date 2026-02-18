Magára talált a pesti tőzsde, ugrik a 4iG

Szerda hajnalban erősödtek az ázsiai tőzsdék, megnyitva az utat, hogy a kedden már életjeleket mutató budapesti piac folytassa a felpattanást. A forint a reggeli órákban a 378-as szint alatt maradt az euróval szemben, míg egy dollárért mintegy 319-et kellett adni a magyar fizetőeszközből. Az ázsiai kereskedés során az arany és az ezüst is erősödni tudott, de a sárga fém árfolyama az 5000 dolláros szint alatt maradt.

A pesti tőzsdén elérkezett a fordulat kedden, és ez szerdán is kitartott / Fotó: Vémi Zoltán

Folytatja a visszapattanást a pesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX végül 0,62 százalékos erősödés után 125 687,05 ponton mozgott a szerdai kereskedés első perceiben. Az utóbbi napokban elképesztő kilengéseket mutató 4iG részvényei több mint 5 százalékos erősödéssel kezdték a napot.

A négy blue chip pedig így nyitotta a szerdai napot.