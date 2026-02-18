Intő példa Magyarországnak: levált az orosz gázról Európa vezető hatalma, most 7000 kilométerről akar LNG-t vásárolni – óriási pénzbe kerül az adófizetőknek

A német kormány fontolóra vette, hogy állami garanciákkal támogassa az Argentínából érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) importját. Ez lenne az első alkalom évek óta, hogy Berlin állami garanciát adna egy fosszilis energiahordozóval kapcsolatos projekthez.

Német LNG-tanker / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német kormány az úgynevezett nem kötött pénzügyi hitelek (UFK) állami garanciájával segítené a beruházást. Ennek keretében Berlin főleg külföldi nyersanyag-kitermelési projekteket támogat – jellemzően bankokon keresztül –, ha azokat a német állam érdekének minősíti.

A garancia gazdasági és politikai kockázatok ellen védi a hitelezőket: ha a projekt kudarcot vall, és a bank nem kapja vissza a pénzét, akkor a német állam – végső soron az adófizetők – állja a veszteség nagy részét. A Spiegel szerint valószínűsíthető, hogy egy érintett pénzintézet kérte a garanciát.

A projekt szorosan kapcsolódik ahhoz a 2025 december elején bejelentett hosszú távú megállapodáshoz, amelyet a német állami tulajdonú Sefe (Securing Energy for Europe) és az argentin Southern Energy konzorcium kötött. Eszerint a Sefe 2027 végétől évi kétmillió tonna cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolna Argentínából nyolc éven keresztül.

Ez nagyjából harmada a jelenleg Németországba érkező LNG-mennyiségnek. A garancia kapcsán élén politika vita robbant ki, mivel azt ellenzik a zöldek.