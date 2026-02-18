Robbant a bomba, idő előtt távozik az EKB elnöke – sajtóértesülés

Christine Lagarde várhatóan még azelőtt távozik az Európai Központi Bank (EKB) éléről, hogy nyolcéves elnöki mandátuma 2027 októberében lejárna – értesült egy, a vezetőhöz közel álló személytől a Financial Times.

Christine Lagarde várhatóan még azelőtt távozik az Európai Központi Bank (EKB) éléről / Fotó: Dirk Claus/ECB / Dirk Claus/ECB

Az európai jegybank első számú vezetője, aki 2019 novemberében az IMF-től érkezett a frankfurti székhelyű EKB-hoz, a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt szeretne távozni.

A forrás szerint Lagarde lehetőséget kíván adni a távozó francia elnöknek, Emmanuel Macronnak és a német kancellárnak, Friedrich Merznek, hogy új vezetőt találjanak az EU egyik legfontosabb intézménye élére. Párizsi egyeztetésekről tájékozott források szerint Macron hónapok óta szeretne beleszólni Lagarde utódjának kiválasztásába.

Lagarde döntése Francois Villeroy de Galhau francia jegybankelnök lépését követi, aki másfél hete bejelentette, hogy júniusban, 18 hónappal mandátuma lejárta előtt távozik posztjáról. Bár Villeroy de Galhau azt mondta, jótékonysági munkára készül, kritikusai szerint Macron ezzel megteremtette a lehetőséget az új kinevezés befolyásolására.

A francia elnökválasztás nagy horderejű lesz egész Európa számára

A jövő áprilisi francia elnökválasztás kulcsfontosságú lesz az euróövezet második legnagyobb gazdasága és Európa számára.

Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője a közvélemény-kutatások szerint jó eséllyel bekerülhet az elnökválasztás második fordulójába. Bár Le Pent kizárhatják az indulásból, miután tavaly elítélték az Európai Parlament forrásainak hűtlen kezeléséért, ő azt mondta, hogy ebben az esetben Jordan Bardella, a támogatottja lépne a helyére. Mindketten euroszkeptikusak, ami bonyolíthatja a kapcsolatokat az olyan európai intézményekkel, mint az EKB – mutat rá a pénzügyi lap.

A francia elnök célja az, hogy a Szocialista Párt maradékának támogatásával elkerüljenek egy újabb kormányválságot és egy előrehozott választást, amelyen Marine Le Pen pártja eséllyel győzne.

Macron más kulcspozíciókat is igyekezik bebiztosítani 2027 előtt: nemrég egy közeli szövetségesét nevezte ki az állami számvevőszék élére.