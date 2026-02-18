Magyarország más útvonalon várja az orosz tartályhajót – keresztbe tett a Finn-öböl jege az orosz exportnak, az olajénak is

Már a teljes leállás fenyegeti azon teherhajók útját, amelyek a Finn-öblön keresztül kívánnak orosz exportcikkeket juttatni a világpiacra. A jégtörő kevés, emiatt korlátozások is vonatkoznak az öbölbe érkezett hajókra. Hiány van továbbá azokból a búvárokból, akik elvégeznék a hajók kötelező víz alatti ellenőrzését.

Jég van bőven, jégtörő már kevés a Finn-öbölben / Fotó: Kosmogenez / Shutterstock

A kialakult helyzetről az orosz Kommerszant című lap számolt be vállalatoktól és iparági szövetségektől származó levelek alapján. Forrásai állítását az orosz közlekedési minisztérium megerősítette, mondván a Finn-öböl jégviszonyai eltérnek a várttól, a jég vastagsága március elejére meghaladja a 0,3–0,4 métert.

A gyorsan és folyamatosan romló jégviszonyok miatt a kikötőkapitányok közlekedési korlátozásokat vezettek be. A szentpétervári Nagykikötő kapitányának február 16-i rendelete értelmében például

a jégerősítés nélküli hajók csak egyéni „jégkísérettel” (jégtörőkísérettel) közlekedhetnek, ha a jég vastagsága 15–30 centiméter,

az Ice 1 osztályú hajók eleve csak jégkísérettel közlekedhetnek.

Február 19-től a jégerősítés nélküli hajók egyáltalán nem haladhatnak, ha a jég vastagsága 30–50 centiméter.

Az Ice 1 és Ice 2 osztályú hajók csak jégtörőkísérettel léphetnek be a kikötőbe.

Hasonló korlátozást vezettek be Uszty-Luga kikötőjében is.

A fémek egyelőre nem utaznak külföldre

Egy hajónak átlagosan 8–12 óra alatt tud belépni a kikötőbe – ezt a Tengeri Kereskedelmi Kikötők Szövetsége panaszolta az Andrej Nyikityin közlekedési miniszternek február 10-i levelében. Ugyanennyi idő kell a kikötő elhagyásához.

Az Orosz Acél vállalat szintén a miniszternek írta február 13-án, hogy a korlátozások gyakorlatilag megbénítják a fémtermékek exportját az Északnyugati-medence tengeri kikötőin keresztül. Hiába szállíttatják a vásárlók a kohászati rakományokat jégosztályozott flottákkal, ha a Balti-medencében nem jutnak hozzá a kötelező, egyedi jégtörőkísérethez. Egy ilyen kíséret 16–24 órán át tart.

Videózni kellene a víz alatt

Továbbra is kötelező a Finn-öböl kikötőibe külföldi kikötőkből belépő összes hajó víz alatti ellenőrzése, videófelvétellel. Ezeket a búvárellenőrzéseket azonban lehetetlen teljes körűen lebonyolítani a Nagy Kikötőben és Uszty-Luga kikötőjében az egyik panasz szerint. A Balti-tengeren októbertől januárig egy hajó ellenőrzése átlagosan 11 óra 27 percig tart.