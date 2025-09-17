Nem füstölög a PMI: brutális a gazdasági lábnyomuk – több 100 milliárd euróról van szó

Bemutatták szerdán Brüsszelben az EY-Parthenon legfrissebb tanulmányát, amely részletesen feltárja a füstmentes jövő mellett elkötelezett Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 közötti gazdasági hatását az Európai Unióban. A kutatás szerint a vállalat túl azon, hogy a dohányipari átalakulás élére állt, stratégiai szerepet játszik Európa innovációs és versenyképességi törekvéseiben is.
A PMI-t nagyító alá helyező tanulmány legfontosabb megállapításai a következők:
Az EY-Parthenon tanulmánya szerint a Philip Morris International 43,4 milliárd eurós beruházása fontos lépés a füstmentes jövő felé vezető úton, összhangban az európai közegészségügyi és fenntarthatósági célkitűzésekkel. Az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett, hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kisebb károsanyag-kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest.
„A PMI 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fektetett be világszerte innovatív füstmentes termékek fejlesztésébe, tudományos értékelésébe, gyártásába és forgalmazásába, miután felismerte, hogy a hagyományos cigaretták ideje lejárt” – reagált az elemzésre Massimo Andolina, a füstmentes termékeivel mára közel 100 országban jelen lévő PMI európai régiójának elnöke.
Hozzátette: ez nem pusztán számokról szól, hiszen átalakulás és haladás is egyben. Meggyőződése, hogy a PMI füstmentes útja valódi, pozitív változást hoz, méghozzá Európa erejével. „Napjainkban a globális nettó bevételeink több mint 40 százaléka füstmentes termékekből származik, amelyeket európai gyáraink közül 15-ben állítunk elő. Ez a tanulmány bizonyítja elkötelezettségünket: a haladás már zajlik, a füstmentes jövő nap mint nap itt, Európában épül” – magyarázta a Philip Morris régiós vezetője.
