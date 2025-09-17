Deviza
EUR/HUF389.86 +0.04% USD/HUF328.95 +0.2% GBP/HUF449.44 +0.27% CHF/HUF417.89 +0.04% PLN/HUF91.69 -0.01% RON/HUF76.93 -0.04% CZK/HUF16.03 +0.05% EUR/HUF389.86 +0.04% USD/HUF328.95 +0.2% GBP/HUF449.44 +0.27% CHF/HUF417.89 +0.04% PLN/HUF91.69 -0.01% RON/HUF76.93 -0.04% CZK/HUF16.03 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,347.92 -0.53% MTELEKOM1,868 +0.43% MOL2,810 +0.36% OTP28,600 -1.41% RICHTER9,870 -0.25% OPUS540 -2.17% ANY6,900 -3.36% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,231.91 +0.7% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,144.22 +0.01% BUX99,347.92 -0.53% MTELEKOM1,868 +0.43% MOL2,810 +0.36% OTP28,600 -1.41% RICHTER9,870 -0.25% OPUS540 -2.17% ANY6,900 -3.36% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,231.91 +0.7% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,144.22 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
tanulmány
termék
EU
PMI

Nem füstölög a PMI: brutális a gazdasági lábnyomuk – több 100 milliárd euróról van szó

A Philip Morris International 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az EU-ban – közvetve egymillió munkahellyel, 19,6 milliárd euró kkv-beszállítói befektetéssel, 2,3 milliárd euró kutatás-fejlesztési ráfordítással – derült ki az EY-Parthenon jelentéséből. A nemzetközi tanácsadócég megállapította: a PMI füstmentes átállása nemcsak iparági innováció, hanem jelentős stratégiai hozzájárulás is az európai ipari ökoszisztéma ellenálló képességének és exportteljesítményének növekedéséhez.
Zováthi Domokos
2025.09.17., 15:36

Bemutatták szerdán Brüsszelben az EY-Parthenon legfrissebb tanulmányát, amely részletesen feltárja a füstmentes jövő mellett elkötelezett Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 közötti gazdasági hatását az Európai Unióban. A kutatás szerint a vállalat túl azon, hogy a dohányipari átalakulás élére állt, stratégiai szerepet játszik Európa innovációs és versenyképességi törekvéseiben is.

PMI
Egymillió munkahelyet teremtett közvetve a PMI / Forrás: Philip Morris International

A PMI-t nagyító alá helyező tanulmány legfontosabb megállapításai a következők:

  • Egymillió munkahely az EU gazdaságában, ebből mintegy 21 500 közvetlen munkavállaló csak 2023-ban, a további foglalkoztatás a kapcsolódó iparágakban, illetve a kiskereskedelemben valósult meg.
  • 19,6 milliárd euró értékű beruházás, amely több mint 45 ezer kkv-t támogatott, megerősítve a „Made in EU” ipari ökoszisztémákat és az ellátási lánc ellenálló képességét.
  • 625 millió eurónyi dohánylevél-vásárlás, támogatva az európai gazdákat és mezőgazdasági közösségeket.
  • Több mint 2,3 milliárd euró kutatás-fejlesztési beruházás az innováció és a tudományos fejlődés előmozdítására.
  • 33 milliárd eurót meghaladó uniós export, ebből 8,4 milliárd euró 2023-ban.

A hagyományos cigaretták ideje lejárt: lépett a PMI

Az EY-Parthenon tanulmánya szerint a Philip Morris International 43,4 milliárd eurós beruházása fontos lépés a füstmentes jövő felé vezető úton, összhangban az európai közegészségügyi és fenntarthatósági célkitűzésekkel. Az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett, hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kisebb károsanyag-kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest.

„A PMI 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fektetett be világszerte innovatív füstmentes termékek fejlesztésébe, tudományos értékelésébe, gyártásába és forgalmazásába, miután felismerte, hogy a hagyományos cigaretták ideje lejárt” – reagált az elemzésre Massimo Andolina, a füstmentes termékeivel mára közel 100 országban jelen lévő PMI európai régiójának elnöke.

Hozzátette: ez nem pusztán számokról szól, hiszen átalakulás és haladás is egyben. Meggyőződése, hogy a PMI füstmentes útja valódi, pozitív változást hoz, méghozzá Európa erejével. „Napjainkban a globális nettó bevételeink több mint 40 százaléka füstmentes termékekből származik, amelyeket európai gyáraink közül 15-ben állítunk elő. Ez a tanulmány bizonyítja elkötelezettségünket: a haladás már zajlik, a füstmentes jövő nap mint nap itt, Európában épül” – magyarázta a Philip Morris régiós vezetője.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
migráció

Orbán Viktor pontot tett a svéd vagdalkozásra – Ulf Kristersson végleg sarokba szorult, erre lehetetlen válaszolni - videó!

Számadatokkal, tényszerűen tette helyre a svéd kormányfőt, és mutatott rá a nyugati migrációs politika útvesztőire Orbán Viktor a közösségi oldalán.
7 perc
termék

Nem füstölög a PMI: brutális a gazdasági lábnyomuk – több 100 milliárd euróról van szó

Egymillió munkahelyet teremtett közvetve.
3 perc
kormányinfó

Gulyás Gergely: se folyókról, se pártokról nem lesz szó a nemzeti konzultációban

A miniszter a kormányinfón elmondta, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf testőre fél évvel ezelőtt saját magát sebesítette meg egy diplomáciai út során.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu