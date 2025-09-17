Nem füstölög a PMI: brutális a gazdasági lábnyomuk – több 100 milliárd euróról van szó

Bemutatták szerdán Brüsszelben az EY-Parthenon legfrissebb tanulmányát, amely részletesen feltárja a füstmentes jövő mellett elkötelezett Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 közötti gazdasági hatását az Európai Unióban. A kutatás szerint a vállalat túl azon, hogy a dohányipari átalakulás élére állt, stratégiai szerepet játszik Európa innovációs és versenyképességi törekvéseiben is.

Egymillió munkahelyet teremtett közvetve a PMI / Forrás: Philip Morris International

A PMI-t nagyító alá helyező tanulmány legfontosabb megállapításai a következők:

Egymillió munkahely az EU gazdaságában, ebből mintegy 21 500 közvetlen munkavállaló csak 2023-ban, a további foglalkoztatás a kapcsolódó iparágakban, illetve a kiskereskedelemben valósult meg.

19,6 milliárd euró értékű beruházás, amely több mint 45 ezer kkv-t támogatott, megerősítve a „Made in EU” ipari ökoszisztémákat és az ellátási lánc ellenálló képességét.

625 millió eurónyi dohánylevél-vásárlás, támogatva az európai gazdákat és mezőgazdasági közösségeket.

Több mint 2,3 milliárd euró kutatás-fejlesztési beruházás az innováció és a tudományos fejlődés előmozdítására.

33 milliárd eurót meghaladó uniós export, ebből 8,4 milliárd euró 2023-ban.

A hagyományos cigaretták ideje lejárt: lépett a PMI

Az EY-Parthenon tanulmánya szerint a Philip Morris International 43,4 milliárd eurós beruházása fontos lépés a füstmentes jövő felé vezető úton, összhangban az európai közegészségügyi és fenntarthatósági célkitűzésekkel. Az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett, hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kisebb károsanyag-kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest.

„A PMI 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fektetett be világszerte innovatív füstmentes termékek fejlesztésébe, tudományos értékelésébe, gyártásába és forgalmazásába, miután felismerte, hogy a hagyományos cigaretták ideje lejárt” – reagált az elemzésre Massimo Andolina, a füstmentes termékeivel mára közel 100 országban jelen lévő PMI európai régiójának elnöke.