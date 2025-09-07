Újra életre kel a hidegháborús dzsungel, de a teremtője már nem kér belőle – létezhet még Metal Gear Kojima nélkül?

Megérkezett a Metal Gear Solid 3 remake-je, a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. A sorozat több mint 60 millió eladott példánnyal a videójátékok történetének egyik legnagyobb hatású franchise-a. A filmes átvezetőiről, filozófiai témáiról és sokszor negyedik falat áttörő húzásairól híres széria most egy új generációhoz szól, de az eredeti játék alkotója, Hideo Kojima már hiányzik a képből – Kojima pedig határozottan kijelentette, nem is tervezi, hogy leül játszani a remake-kel. Hogy megértsük, Kojima miért határolódik el ennyire a Snake Eatertől, mintegy tíz évet vissza kell ugranunk az időben.

Snake Eater remake: nosztalgia vagy új korszak kezdete? Van Metal Gear Kojima nélkül? / Fotó: INA FASSBENDER

Kojima és a Konami szakítása

Hideo Kojima a videójáték-ipar egyik legismertebb figurája. A Metal Gear sorozattal új szintre emelte a történetmesélést, de 2015-ben látványos és hangos szakításra került sor közte és kiadója, a Konami között. A háttérben a Metal Gear Solid V elszálló költségei (több mint 80 millió dollárra becsült büdzsé) és a kiadó egyre erőteljesebb kontrollja állt.

Kojima ugyanis mindig is arról volt híres, hogy nem csak elképzelései voltak elborultak, hanem a megvalósítások is – mindezt a lehető legpozitívabb módon.

A konfliktus odáig fajult, hogy Kojima neve lekerült a promóciós anyagokról, sőt a díjátadón sem engedték átvenni az elismerést. A Konami a következő években inkább mobiljátékokra koncentrált, a klasszikus franchise-ok – köztük a Metal Gear és a Silent Hill – pedig évekig pihentek. Kojima viszont új stúdiót alapított, a Kojima Productionst, és a PlayStation-exkluzív Death Strandinggel (és ennek idei folytatásával) bizonyította, hogy továbbra is képes formabontó projekteket letenni az asztalra.

Mi olyan szrönyű a Snake Eater remake-jében, hogy Kojima nem kér belőle?

A 2025-ben megjelent Metal Gear Solid Delta hűen követi a 2004-es klasszikust. A rajongók és a kritikusok is kiemelik: a dzsungel újra életre kelt, a grafika modern, az irányítás pedig korszerűbb lett. A fejlesztők ügyeltek arra, hogy a szinkronhangok és a történet érintetlenek maradjanak, a menürendszer és a kamerakezelés viszont a mai igényekhez igazodjon.

A remake elsődleges erénye, hogy egyszerre kínál nosztalgikus élményt a veteránoknak és könnyen befogadható belépőt az újoncoknak.

A kritikusok ugyan megjegyzik, hogy a tempó lassabb, mint a modern akciójátékokban, és néhány színvilágbeli változás vitát váltott ki, összességében mégis hűséges és tiszteletteljes újraértelmezés született.