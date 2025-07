A Dark Souls és Elden Ring sikere után a japán FromSoftware újabb, egyelőre titokzatos játékon dolgozik – méghozzá olyan előrehaladott állapotban, hogy akár már 2026-ban meg is jelenhet. Az információt az iparági szivárogtatásairól ismert Kurakasis osztotta meg, aki szerint a projekt jelenlegi fedőneve „FMC”, és több platformra készül.

Titokzatos új játékon dolgozhatnak az Elden Ring készítői – előbb jelenhet meg, mint gondolnánk / Fotó: Miguel Lagoa

A fejlesztőcsapat legutóbbi hivatalos munkája a Nightreign című Elden Ring spin-off volt, ami májusban jelent meg, emellett pedig már bejelentették a The Duskbloods című multiplayer játékot is, mely a Nintendo Switch 2 egyik korai exkluzív címe lesz. Ám a belsős információk alapján szinte biztosra vehető, hogy a stúdió párhuzamosan több projekten is dolgozik, ahogy az a múltban is jellemző volt rájuk.

Bár az „FMC” projektről egyelőre semmilyen konkrétum nem ismert, a rövidítés kapcsán az elemzők a korábbi kódnévképzési mintákból próbálnak következtetni. Az Elden Ring például „GR”, azaz Great Rune néven futott belsőleg. Kurakasis megjegyzi:

az „F”-fel kezdődő kódnevek jellemzően a Dark Souls vagy Armored Core franchise-hoz kapcsolódtak korábban.

Emiatt sokan spekulálnak egy új Dark Souls játékra – akár egy, a harmadik részre épülő remasterre, vagy egy teljesen új címre. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a 2023-as Armored Core 6 után egy új mellékszálas epizód következik, ahogy az a sorozat múltjában többször előfordult – írja a Metro.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy FromSoftware-hez köthető remasterek (pl. Dark Souls Remastered) korábban nem a stúdió belső munkái voltak, hanem külső partnerek (QLOC, Virtuous) készítették őket. Ez tovább bonyolítja a találgatásokat, vajon most valóban egy új játék készül-e, vagy csak egy felújításról van szó.

Hidetaka Miyazaki, a stúdió elnöke és kreatív vezetője korábban elmondta, nem terveznek új Elden Ring DLC-t vagy folytatást a közeljövőben, de „nem akarják végleg lezárni az univerzumot” – vagyis a lehetőség nyitva marad. Ha valóban 2026-ban érkezik az új, egyelőre titkos cím, az akár azt is jelentheti, hogy a The Duskbloods megjelenése átcsúszhat 2026 elejére, amit a következő Nintendo Direct során akár hivatalosan is bejelenthetnek. Ugyanakkor jogosan merülhet fel a kérdés:

ha már felfedték a The Duskbloods-ot, akkor miért beszélnének róla kódnéven?

Nem véletlenül nagy az érdeklődés: az Elden Ring még ma is népszerű

Az új projekt körüli találgatások hátterében nem véletlenül ekkora az érdeklődés: a FromSoftware az utóbbi években a videojáték-ipar egyik legnagyobb sikertörténetévé nőtte ki magát. Ezt elsősorban az Elden Ring példátlan fogadtatásának és üzleti teljesítményének köszönheti. A 2022-ben megjelent játék mára több mint 30 millió példányban kelt el, és a Bandai Namco pénzügyi beszámolói szerint több mint 135 százalékos növekedést hozott a kiadó éves bevételeiben.

Az Elden Ring nemcsak kasszasiker, hanem kritikai diadal is: számtalan GOTY (év játéka) díjat nyert, és hosszú távon is fenntartotta a játékosok figyelmét,

részben a kiterjedt világépítésnek és a különösen erős közösségi támogatásnak köszönhetően.