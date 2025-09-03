Deviza
honvédelem
Németország
bundestag
sorozás

A németek aggódnak, jöhet a sorozás – az összes állampolgárt elvinnék katonának

Egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a német szövetségi parlament (Bundestag) fegyveres erőkért felelős parlamenti biztosa. A kötelező sorozás a döntéshozók szerint indokolt lett, mert megváltozott a világunk.
Németh Tamás
2025.09.03., 10:23

Henning Otte a Bild című napilapnak a sorozásról nyilatkozva azt mondta, minden férfi és nő számára kötelezővé kellene tenni egy év szolgálatot, nemcsak a fegyveres erők kötelékében, hanem például a mentőszolgálatok, a kulturális és sporttevékenységek vagy az önkénteskedés területén. A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból, amely a társadalmi kohéziót is erősítené. Otte szerint a német hadseregnek sürgősen több női tagra lenne szüksége. A német kormány az önkéntes szolgálati időszakokat szorgalmazza, de a parlamenti biztos úgy véli, ez nem feltétlenül lesz elegendő.

A német törvényhozók szerint már nem azt a kort éljük, ahol ne lenne szükséges a kötelező sorozás
A német törvényhozók szerint már nem azt a kort éljük, ahol ne lenne szükséges a kötelező sorozásra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban. Helyette önkéntes rendszert vezettek be. Otte szerint akkoriban úgy ítélték meg, hogy a nemzetbiztonsági helyzet már nem indokolja a kötelező sorkatonaság fenntartását, most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell.

Horvátország egy lépéssel közelebb került a kötelező sorkatonaság visszavezetéséhez
A horvát kormány visszaállítaná a kötelező sorkatonai szolgálatot. A két hónapos alapkiképzés minden 18. évet betöltött férfi számára kötelező lesz, a szolgálatot lelkiismereti okból elutasítók civil alternatívát választhatnak. Horvátország kormánya szerint a döntést a megváltozott nemzetközi biztonsági helyzet indokolja.

A kormány augusztus végén hagyta jóvá Boris Pistorius védelmi miniszternek a katonai szolgálat reformjára vonatkozó előterjesztését, amely ugyan egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén – parlamenti jóváhagyással – lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását is. Ha a Bundestag megszavazza, az új törvény 2026. január 1-jével léphet hatályba.

Sorozás: erősen megosztott a német társadalom

Míg Németország partnerei üdvözlik az újrafegyverkezést, a kérdés erősen megosztja a német társadalmat. A támogatók szerint az országnak fel kell készülnie önmaga és a liberális világrend védelmére. Ez ugyan szembemegy a második világháború utáni pacifista hagyományokkal, de a legnagyobb akadály azok ellenállása, akiknek ténylegesen kockáztatniuk kellene az életüket. 

A német fiatalok alig mutatnak érdeklődést egy olyan társadalmi és politikai rendszer védelme iránt, amely számukra nem működik. 

Az idősebb generációk jólétéhez képest elérhetetlennek tűnő jövő miatt a 25 év alattiak még a társadalom egészénél is jobban polarizáltak – az utóbbi választásokon elsősorban a szélsőjobb vagy a szélsőbal ellenzéki pártjaira szavaztak.

Az összes EU-tagállam közül, ahol nem volt sorkötelezettség, Németország szüntette meg utolsóként, 2011-ben. Azóta a Bundeswehr rossz felszereltségéről, költségtúllépéseiről és szélsőjobboldali botrányairól vált ismertté – mindez különösen megnehezíti a fordulatot.

