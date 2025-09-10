Elon Musk ígéretet tett a világ legnagyobb rakétájáról: Kapu Tibor örülhet, a Starship harmadik generációja megváltoztatja az űripart

A világ legnagyobb rakétájának fejlesztése új szakaszba lép: Elon Musk bejelentette, hogy a SpaceX már a jövő évre elkészülhet a Starship új, harmadik generációjával, amely minden eddiginél nagyobb teljesítményt nyújt majd. A cél nem kevesebb, mint a rakéta teljes újrafelhasználhatósága, miközben több mint 100 tonna hasznos terhet képes Föld körüli pályára juttatni.

SpaceX Starship: a sikeres teszt után most jöhet az óriási ugrás a következő generációs fejlesztésekkel / Fotó: luckyluke007

A Starship lassan elnyeri végső formáját

A jelenleg használt Version 2 Starship legfeljebb 35 tonna terhet tud szállítani, és eddig csak a hordozórakétát sikerült épségben visszahozni a teszteken. Bár az idei évben két robbanással végződő kísérlet is hátráltatta a munkát, a legutóbbi repülés sikeres volt, így a cég most a következő szintre koncentrálhat. Musk szerint már csak egyetlen darab maradt a második generációból, ezután minden fejlesztés a Version 3 Starshipre fókuszál, amely „óriási ugrást” jelent majd a képességekben.

Elon Musk a bejelentést az All-In Podcast konferencián tette, ahol hangsúlyozta:

hacsak nem történnek komolyabb visszaesések, a SpaceX már 2025-ben képes lesz bemutatni a teljesen újra felhasználható űrhajót.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak a hordozórakéta, hanem maga a hajó is biztonságosan visszatérhet, majd újraindítható lesz.

Az új verzió várhatóan több mint 100 tonna hasznos terhet tud majd alacsony Föld körüli pályára juttatni – ez háromszorosa a jelenlegi modell teljesítményének. Ez a képesség alapvetően formálhatja át a műholdkilövési és a jövőbeli űrutazási terveket.

A folyékony oxigén tartályok szivárgása továbbra is nagy probléma

A SpaceX rakéták egyik legégetőbb problémája jelenleg a folyékony oxigén (LOX) tartályok szivárgása, ugyanis legtöbb esetben emiatt robbannak fel fellövés után. Az elmúlt időszakban több esetben is a LOX-szivárgás állt az indítási kudarcok vagy halasztások hátterében: legutóbb a SpaceX 10. rakétaindítását késleltette a tartályszivárgás, viszont idén nyáron nem ez volt az első eset.

Kapu Tiborék Axiom–4 misszióját többször is el kellett halasztani, július elején viszont szintén szivárgás miatt állították le az indítást.

Az indiai ISRO csapata először LOX-szivárgást, majd később repedést észlelt a Falcon 9 hordozórakéta gyorsítófokozatában, így a SpaceX-rakéták visszatérő meghibásodása okozta Kapu Tiborék indításának többszöri elhalasztását. A folyékony oxigén tárolása és kezelése a világűr legkeményebb mérnöki feladatai közé tartozik.