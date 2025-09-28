Száz éves törvényt töröltek el Svájcban

Svájc megszavazta egy évszázados ingatlanadó-rendszer eltörlését, ami alacsonyabb terheket jelent majd a lakástulajdonosoknak, és várhatóan fellendíti az ingatlanárakat - írja a Bloomberg.

Az ingatlanadó eltörléséről döntött Svájc / Fotó: Stefan Wermuth

A javaslatot az előzetes kormányzati becslések szerint vasárnap a választók 65 százaléka támogatta. A népszavazást megelőző közvélemény-kutatások szoros eredményt jeleztek.

Svájc: emelkedhetnek az ingatlanárak

A lakástulajdonosok adóterhei akár 22 százalékkal is csökkenhetnek az egyéni helyzettől függően

– állítja a Raiffeisen Switzerland. A bank arra is számít, hogy a következő 12 hónapban az ingatlanárak 5–7 százalékkal emelkednek, mivel egyre vonzóbb lesz saját otthonban élni.

Svájcban a legalacsonyabb a lakástulajdon aránya Európában, így az új szabályok a svájciak mintegy négytizedének jelentenek majd előnyt.

A reform központi eleme, hogy megszűnik az a teher, amelyet a háztulajdonosok az elméleti piaci bérleti díj után kellett fizetniük.

Ennek az úgynevezett inputált bérleti értéknek az eltörléséről évekig folyt a vita a parlamentben, és a kormány is támogatta a lépést.

Ehelyett a kantonok kapnak jogot a második otthonok – például a hegyi nyaralók – megadóztatására. Ennek ellenére az ingatlantulajdonosok összességében jobban járnak. A kormány becslései szerint az intézkedés körülbelül 1,7 milliárd frankkal (2,1 milliárd dollárral) csökkenti az állami bevételeket.