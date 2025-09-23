Ezt a pechet: közösen intézte el a világ egyik leggazdagabb országát Amerika és Kína – ilyen mélységet még nem látott

Beszakadt az export augusztusban, bajban a svájci óragyártók; a kínai kereslet is gyenge maradt, ráadásul életbe léptek a magas amerikai vámok.

Bajban a svájci óragyártók, beütött az amerikai vámbomba / Fotó: AFP

Az export mintegy 17 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest – közölte a napokban a Svájci Óraipari Szövetség. Minden fő piac két számjegyű csökkenést mutatott:

Kína 36 százalékkal,

az Egyesült Államok – amely az óraipar legnagyobb piaca – pedig 24 százalékkal esett vissza.

Bizonyos mértékig a zuhanás az áprilisban és júliusban tapasztalt magas export következményeként várt kiigazítást tükrözi, mivel a gyártók előrehozták a szállításokat a vámok miatt – áll a közleményben.

Nagy pácban vannak a svájci óragyártók

Ennek ellenére „az átfogó visszaesés rávilágít azokra a komoly ellenszelekre, amelyekkel a svájci óraipar továbbra is küzd” – idézi a Bloomberg Jean-Philippe Bertschyt, a Vontobel elemzőjét.

Több óragyártó is arról számolt be gyorsjelentésében, hogy az amerikai kereslet bizonyos szegmensei ellenállnak a vámoknak, továbbá a stabilizálódás jelei látszanak a kínai piacon is. A mai adatok azonban nagyrészt semmissé teszik ezeket

– tette hozzá.

Az Egyesült Államok augusztus 7-én életbe léptetett, Svájcra kivetett 39 százalékos vámjai – amelyek magasabbak, mint az Európai Unióra és más fejlett gazdaságokra alkalmazott tarifák – megrázták az óraipart. Sok gyártó és forgalmazó sietve halmozott fel készleteket az USA-ban, hogy elkerülje a vámokat.

Kreatívkodott egy kicsit a Swatch

Egy cég kreatív módot választott, hogy ösztönözze a svájci kormányt az amerikaiakkal való megállapodásra:

a Swatch a múlt héten bemutatott egy különleges „tarifakiadást”, amelynek ára 139 svájci frank

(176 dollár), és kizárólag Svájcban kapható. A számlapon a hármas és a kilences szám helyet cserélt – utalva a 39 százalékos vámra. A modellt a tervek szerint leveszik a polcokról, amint új megállapodás születik – közölte a vállalat szóvivője.

Múlt pénteken Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter már pozitívabb hangot ütött meg, és előre jelezte, hogy az Egyesült Államok közel áll egy kereskedelmi megállapodás megkötéséhez Svájccal. A legutóbbi tárgyalásokat „építő jellegűnek” nevezte.