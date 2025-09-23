Ezt a pechet: közösen intézte el a világ egyik leggazdagabb országát Amerika és Kína – ilyen mélységet még nem látott

Beszakadt az export augusztusban, bajban a svájci óragyártók; a kínai kereslet is gyenge maradt, ráadásul életbe léptek a magas amerikai vámok.
Az export mintegy 17 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest – közölte a napokban a Svájci Óraipari Szövetség. Minden fő piac két számjegyű csökkenést mutatott:
Bizonyos mértékig a zuhanás az áprilisban és júliusban tapasztalt magas export következményeként várt kiigazítást tükrözi, mivel a gyártók előrehozták a szállításokat a vámok miatt – áll a közleményben.
Ennek ellenére „az átfogó visszaesés rávilágít azokra a komoly ellenszelekre, amelyekkel a svájci óraipar továbbra is küzd” – idézi a Bloomberg Jean-Philippe Bertschyt, a Vontobel elemzőjét.
Több óragyártó is arról számolt be gyorsjelentésében, hogy az amerikai kereslet bizonyos szegmensei ellenállnak a vámoknak, továbbá a stabilizálódás jelei látszanak a kínai piacon is. A mai adatok azonban nagyrészt semmissé teszik ezeket
– tette hozzá.
Az Egyesült Államok augusztus 7-én életbe léptetett, Svájcra kivetett 39 százalékos vámjai – amelyek magasabbak, mint az Európai Unióra és más fejlett gazdaságokra alkalmazott tarifák – megrázták az óraipart. Sok gyártó és forgalmazó sietve halmozott fel készleteket az USA-ban, hogy elkerülje a vámokat.
Egy cég kreatív módot választott, hogy ösztönözze a svájci kormányt az amerikaiakkal való megállapodásra:
a Swatch a múlt héten bemutatott egy különleges „tarifakiadást”, amelynek ára 139 svájci frank
(176 dollár), és kizárólag Svájcban kapható. A számlapon a hármas és a kilences szám helyet cserélt – utalva a 39 százalékos vámra. A modellt a tervek szerint leveszik a polcokról, amint új megállapodás születik – közölte a vállalat szóvivője.
Múlt pénteken Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter már pozitívabb hangot ütött meg, és előre jelezte, hogy az Egyesült Államok közel áll egy kereskedelmi megállapodás megkötéséhez Svájccal. A legutóbbi tárgyalásokat „építő jellegűnek” nevezte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.