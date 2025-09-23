Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF330.03 +0.07% GBP/HUF445.83 +0.04% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.42 -0.03% RON/HUF76.65 -0.04% CZK/HUF16.05 -0.05% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF330.03 +0.07% GBP/HUF445.83 +0.04% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.42 -0.03% RON/HUF76.65 -0.04% CZK/HUF16.05 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
Swatch
Svájc
vámháború
svájci óra

Ezt a pechet: közösen intézte el a világ egyik leggazdagabb országát Amerika és Kína – ilyen mélységet még nem látott

Beütött a Washington által Svájcra kivetett 39 százalékos vám, továbbá a kínai kereslet is gyenge. A svájci óragyártók exportja soha nem látott mértékben zuhant augusztusban.
D. GY.
2025.09.23., 06:10
Fotó: Shutterstock

Beszakadt az export augusztusban, bajban a svájci óragyártók; a kínai kereslet is gyenge maradt, ráadásul életbe léptek a magas amerikai vámok.

svájci óragyártók
Bajban a svájci óragyártók, beütött az amerikai vámbomba / Fotó: AFP

Az export mintegy 17 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest – közölte a napokban a Svájci Óraipari Szövetség. Minden fő piac két számjegyű csökkenést mutatott: 

  • Kína 36 százalékkal, 
  • az Egyesült Államok – amely az óraipar legnagyobb piaca – pedig 24 százalékkal esett vissza.

Bizonyos mértékig a zuhanás az áprilisban és júliusban tapasztalt magas export következményeként várt kiigazítást tükrözi, mivel a gyártók előrehozták a szállításokat a vámok miatt – áll a közleményben.

Nagy pácban vannak a svájci óragyártók

Ennek ellenére „az átfogó visszaesés rávilágít azokra a komoly ellenszelekre, amelyekkel a svájci óraipar továbbra is küzd” – idézi a Bloomberg Jean-Philippe Bertschyt, a Vontobel elemzőjét. 

Több óragyártó is arról számolt be gyorsjelentésében, hogy az amerikai kereslet bizonyos szegmensei ellenállnak a vámoknak, továbbá a stabilizálódás jelei látszanak a kínai piacon is. A mai adatok azonban nagyrészt semmissé teszik ezeket 

– tette hozzá.

Az Egyesült Államok augusztus 7-én életbe léptetett, Svájcra kivetett 39 százalékos vámjai – amelyek magasabbak, mint az Európai Unióra és más fejlett gazdaságokra alkalmazott tarifák – megrázták az óraipart. Sok gyártó és forgalmazó sietve halmozott fel készleteket az USA-ban, hogy elkerülje a vámokat.

Kreatívkodott egy kicsit a Swatch

Egy cég kreatív módot választott, hogy ösztönözze a svájci kormányt az amerikaiakkal való megállapodásra: 

a Swatch a múlt héten bemutatott egy különleges „tarifakiadást”, amelynek ára 139 svájci frank

(176 dollár), és kizárólag Svájcban kapható. A számlapon a hármas és a kilences szám helyet cserélt – utalva a 39 százalékos vámra. A modellt a tervek szerint leveszik a polcokról, amint új megállapodás születik – közölte a vállalat szóvivője.

Múlt pénteken Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter már pozitívabb hangot ütött meg, és előre jelezte, hogy az Egyesült Államok közel áll egy kereskedelmi megállapodás megkötéséhez Svájccal. A legutóbbi tárgyalásokat „építő jellegűnek” nevezte.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
731 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Tisza-csomag

Orbán Viktor előre megmondta: lesznek, akiket nem kérdeznek meg a nemzeti konzultáción – „Úgyis kiszivárog minden"

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt elvonná a pénzeket a vállalkozásoktól.
8 perc
Meloni

El se hiszik az olaszok, végre nevethetnek a franciákon: Meloni büszke lehet magára, Macront eszi a penész

Pénzügyi káoszt okoz a tartós politikai válság.
9 perc
arany

Szárnyal a technológiai szektor, újra történelmi csúcson az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az amerikai kamatcsökkentési várakozások nyomán történelmi csúcsra emelkedett az arany árfolyama. A részvénypiac mágnesként vonzza a befektetőket; a mesterségesintelligencia-láz egyelőre mindent visz.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu