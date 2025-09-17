Deviza
Svédország
hekkertámadás
adatlopás

Újabb botrány Svédországban: miután összeveszett Magyarországgal, most még nagyobb bajba került – ezt már a Volvo sem úszta meg

Egy informatikai szolgáltatót ért kibertámadás miatt 1,5 millió fő személyes adata került nyilvánosságra. Az incidens során a Volvo rendszereiről is lophattak adatokat a svéd vásárlóktól.
VG - MTI
2025.09.17, 08:48
Frissítve: 2025.09.17, 09:10

A tájékoztatás szerint az adatszivárgás a Miljödata rendszerszolgáltató vállalatnál történt az augusztus 23–24-i hétvégén, az érintettek pedig mindenekelőtt önkormányzatok és magánvállalkozások voltak — közölte a svédországi Sweden Herald.

Hacker, conceptual illustration, adat,hekker, svéd,vállalat
Hekkertámadás érte azt a svéd vállalatot, amelynél a Volvo és az SAS Airlines is tárolta a vásárlók adatait / Fotó: Science Photo Library via AFP

Sandra Helgadottir svéd ügyész szerint még folyamatban van a kibertámadás kivizsgálása, amelynek elkövetőjeként egy Datacarry nevű csapat jelentkezett. Helgadottir közölte, hogy a nyomozás most az elkövetők azonosítására összpontosít. 

Jelenleg nincs arra utaló jel, hogy egy másik ország kezdeményezhette a támadást 

– tette hozzá.

Az adatok közzétételével fenyegettek  

A svéd sajtó arról számolt be, hogy a hekkerek 1,5 bitcoint (mintegy 58 millió forint) követeltek és az adathalmaz közzétételével fenyegettek.

A Miljödata a hétvégén közölte, hogy az adatok végül közzé lettek téve a darkneten, vagyis az internet különleges titkosító technológiákkal működő, főleg bűnözők által használt részén. Az adatok főleg neveket, lakcímeket és kapcsolattartási információkat tartalmaznak, és a 10,6 milliós svéd lakosság nagyjából 15 százalékát érintik. A svéd adatvédelmi hatóság szerint legalább 164 városi önkormányzat és 4 regionális hatóság is érintett volt. Az SVT közszolgálati televízió szerint Göteborg városát különösen sújtotta az adatlopás, de olyan cégek is megsínylették, mint a Volvo és az SAS légitársaság.

Svéd bandaháborúk és robbantások

Ahogy korábban megírtuk, Svédország legutóbb még bandaháborúk, tolvajlás és robbantások miatt került be a magyar hírekbe. Orbán Viktor heves politikai szócsatározást robbantott ki, amiért a magyar kormányfő szerint Svédországban bandaháborúk és robbantások veszélyeztetik a lakosságot, a svéd miniszterelnök viszont hazugságnak nevezte a kijelentéseit.

Orbán Viktor kijelentéseire Ulf Kristersson svéd kormányfő korábban élesen reagált, hazugságnak nevezte az állításait, és azzal vádolta a magyar kormányt, hogy leépíti a jogállamiságot Magyarországon.

