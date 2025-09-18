Deviza
gáz
Románia
Magyarország
földgázszállítás
gázvezeték

Megszületett a döntés: új gázvezeték épül Magyarország felé 150 millió euróból – hatalmas szállítmány jön onnan, amire csak kevesen gondoltak

A román kormány csütörtöki ülésén nemzeti jelentőségű projektté nyilvánította a Magyarország felé vezető és a nyugati országrész ellátásában fontos szerepet játszó gázvezetéket. A Temesrékás (Recas) és Újpanád (Horia) közötti új földgázvezeték megépítését és a zsuppai (Jupa) kompresszorállomás műszaki paramétereinek javítását kezdenék.
VG
2025.09.18, 20:39

A döntés megteremti a szükséges kisajátítások és szerződéskötések jogi kereteit a román gázvezeték-hálózatot üzemeltető állami vállalat, a Transgaz számára, hogy elvégezze a szükségessé vált fejlesztéseket a Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria gázhálózatát összekötő BRUA földgázfolyosó ezen szakaszán — közölte a Transgaz.

Magyarország gázellátása biztosított, Románia felől hatalmas szállítmányok érkeznek                                     

Maximális kapacitáson a gázvezetékek

A kormányhatározat indoklása szerint a projekt célja, hogy növeljék a csanádpalotai interkonnektoron keresztül Magyarországra irányuló földgázszállítás kapacitását és biztonságát, és biztonságosabbá tegyék a nyugat-romániai fogyasztók folyamatos gázellátását.

A Temes és Arad megyei települések közötti, mintegy 50 kilométeren használatban lévő, 600 milliméter átmérőjű vezeték a dokumentum szerint maximális kapacitáson működik, és az azon szállított energiahordozó nagy mennyisége miatt gyakori az ellátásbiztonságot veszélyeztető nyomáscsökkenés.

Kiderült, kinek érdemes átállnia gázról elektromos fűtőpanelre: ezek a feltételek, hogy megérje

A Transgaz honlapján elérhető tervek szerint a román hálózatüzemeltető a 150 millió eurós beruházással új, nagyobb kapacitású vezetéket akar építeni ezen a szakaszon, ami lehetővé teszi, hogy a BRUA gázfolyosón Magyarországgal lebonyolított évi 2,63 milliárd köbméteres forgalom - több fejlesztési lépést követően - évi 5,32 milliárd köbméterre növekedjen, és a Fekete-tengeri gázkitermelés indulását követően megfelelő infrastruktúra álljon rendelkezésre a növekvő mennyiségű gáz szállítására Magyarország felé.

21 millió köbméter ellátás

Korábban a Török Áramlatról érkező földgázmennyiséget nevezte jó hírnek és a megvalósuló projktet üdvözölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Elmondta, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető Török Áramlat vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. 

Az idei esztendő végére új rekord dől meg. Soha annyi földgáz a Török Áramlat vezetéken nem érkezett még egy esztendő alatt Magyarországra, mint az idei esztendőben fog

 – szögezte le.

Kifejtette, hogy 2027 végéig egészen biztosan elkészül a vezeték magyarországi szakasza, és arra is rámutatott, hogy minél több energiaszállítási útvonal jön létre, annál biztosabb lesz a térség ellátása

