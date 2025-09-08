Deviza
Erre érdemes figyelni: eldőlt, melyik a legjobb elektromos autó – abban az országban mondták ki az ítéletet, amelyik a legjobban ért hozzá

Norvégiában a legfrissebb hivatalos adatok szerint augusztus végén közel egymillió tisztán elektromos meghajtású jármű volt forgalomban. A legnépszerűbb a Tesla Model Y lett.
VG
2025.09.08, 21:11
Frissítve: 2025.09.08, 21:21

Norvégiában augusztus végén összesen 5,84 millió gépjármű volt forgalomban, ebből közel egymillió tisztán elektromos meghajtású. Ebben nem csupán a személyautók, hanem a buszok, teherautók, motorok és egyéb speciális járművek is beletartoznak – írja a Villanyautósok.

Tesla In Norway elektromos autó Eldőlt, melyik a legjobb elektromos autó – Norvégiában mondták ki az ítéletet
Fotó: NurPhoto via AFP

Az északi ország villanyautós listáját a Tesla Model Y vezeti 81 229 darabal, míg a második Nissan Leaf  lett 81 229 darabbal. A harmadik Tesla Model 3-ból  51 182 volt forgalomban.

A számok abból a szempontból nem meglepőek, hogy a az országban évek óta 80-90 százalékot ért el az elektromos meghajtás részaránya az újautó-piacon. Például augusztusban az új autók 97 százaléka villanyhajtású volt.

Norvégia az elektromos autókra fogadott

Norvégia lett az első európai  ország, ahol tilos forgalomba helyezni robbanómotoros járművet, sőt: a következő évtizedben pedig teljesen betiltják az ilyen járműveket.  A skandináv országban már 2022-ben elektromos autó volt az újonnan regisztráltak csaknem 80 százaléka, míg ez az arány pedig tavaly 90 százalék fölé nőtt.

A norvég elektromosautó-szövetség, a Norsk Elbiforening szerint az oslói kormányok számos olyan adóintézkedést hoztak, amelyek miatt a belső égésű motorok beszerzése idővel egyszerűen túl drágává vált. Az autó vásárlásakor fizetendő adó összege ugyanis a károsanyag-kibocsátástól függ, és a költségeket folyamatosan emelték.

Ellenben 2022-ig adó- és áfamentes volt az elektromos autók vásárlása, csak 2023 eleje óta kell a norvégoknak adót fizetniük az autó tömegétől függően. Egyéb intézkedéseket is hoztak az évek során Norvégiában az elektromos autók vonzóbbá tétele érdekében: 2017-ig nem kellett autópályadíjat, 2021-ig pedig útadót fizetni utánuk. Törvényekkel segítették a töltési infrastruktúra bővítését is, az ország összes fő közlekedési útvonalára ki kellett helyezni gyorstöltő állomásokat.

Elon Musk elveszítheti az utolsó európai országot is, amely még kitart a Tesla mellett

Megállíthatatlanul veszíti el a népszerűségét a Tesla Európában, júliusban már az egymást követő hetedik hónapban estek vissza az eladások a kulcsfontosságú piacain, de egy kivétel még mindig maradt, ahol úgy veszik, mint a cukrot: Norvégia.

