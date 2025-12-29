Nagyon érződik a Mol segítsége, Szerbia tartja magát a szankciók ellenére – a NIS-ről viszont sürgősen dönteni kellene végre

Az oroszországi Gazprom Nyefty és az orosz–szerb Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) a szerb kormánnyal együttműködve továbbra is ellátja üzemanyaggal Szerbiát, holott október 9-én életbe lépett az Egyesült Államok által a NIS ellen elrendelt szankció.

Útban van a szankcióknak a Gazprom neve a NIS-ben / Fotó: AFP

Nincs Szerbiában üzemanyaghiány, a Mol hathatósan besegít

A bejelentés Aleksandar Bocan-Harcenkótól, Oroszország szerbiai nagykövetétől származik a Szerbiai Magyar Szó szerint. A nagykövet az előbbieken kívül a Gazprom Nyefty „itteni partnereire” is utal, mint olyanokra, amelyek gondoskodtak a NIS zavartalan működéséről. (Az itteni szó szerbiai partnereket takar.) Állítása szerint egyetlen fogyasztó sem érzett semmilyen negatív hatást, sem az egyéni fogyasztók, sem a nagy felhasználók, például a mezőgazdasági ágazat vagy a nemzeti légitársaság, az Air Serbia.

Aleksandar Bocan-Harcenko eredetileg a Sputnik hírügynökségnek nyilatkozott, amelynek hangsúlyozta: a NIS továbbra is

teljesíti valamennyi kötelezettségét,

zavartalanul működik,

és rendkívül magas minőségű termékekkel látja el a piacot.

Az üzemanyag eredetére a nagykövet nem tért ki, de a szerb kormány többször megerősítette, hogy elegendő stratégiai és árualapú üzemanyagkészlete van. Köztudott, hogy megnőtt Szerbia üzemanyagimportja is, a fő forrás pedig a Mol magyarországi finomítója lehet. Azt, hogy szükség esetén a Mol besegít Szerbia üzemanyag-ellátásába, Orbán Viktor miniszterelnök már a szankciók élebe lépése előtt előrevetette.

A szankciók által kikényszerített végleges megoldás azonban az lenne, ha az orosz résztulajdonos kiszállna a NIS-ből, mert ekkor a finomítótársaság mentesülhet az amerikai szankció alól.

A vevőjelöltek között volt, most pedig már a célegyenesben van a magyarországi Mol. Illetékesei kedden tárgyaltak az eladóval, az orosz Gazprommal. A Világgazdaságnak adott válaszában a Mol akkor megerősítette, hogy decembertől az addigi 2,5-szeresére emelte a kőolaj- és kőolajtermékek szerbiai kivitelét. A Gazprommal folytatott tárgyalása kapcsán hangsúlyozta, hogy minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely révén közösen erősíthető a térség ellátásbiztonsága. Szerbiát fontos országnak nevezte, és kijelentette, hogy kiváló az együttműködése a szerb partnereivel.