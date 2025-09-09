Felmérés: Von der Leyen nagy bajban, megalázta Európát – csaknem mindenki elküldené az EB elnökét!

Az európaiak jelentős része megalázónak tartja az EU és az Egyesült Államok között nyáron megkötött vámegyezményt, és bizalmi válság alakult ki az Európai Bizottságban, különösen annak elnökét, Ursula von der Leyent bírálták – derült ki a Cluster17 által 2025 szeptemberében készített Európai Közvélemény-barométeréből, amelyről a Mandiner tudósított.

Bizalmi válságban Ursula von der Leyen, az európaiak többsége nem kér többet belőle a Donald Trumppal kötött megalázó alkuja után / Fotó: AFP

A Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Lengyelországban végzett, több mint 5300 személy részvételével készült reprezentatív felmérés a megállapodás megítélését, az EU-vezetés teljesítményét, valamint az európaiak Donald Trumppal és az Egyesült Államokkal szembeni stratégiai elvárásait vizsgálta.

Ursula von der Leyen megalázó alkut kötött Donald Trumppal

A Mandiner rámutatott, hogy a kutatás szerint a válaszadók 71 százaléka hallott a vámegyezményről, és az európaiak 52 százaléka megalázónak érzi az alkut.

A megkérdezettek 77 százaléka úgy véli, hogy az Egyesült Államok profitál a megállapodásból, míg csupán 2 százalék gondolja, hogy az EU nyert rajta.

A legnagyobb veszteseknek az európai vállalatokat tartják (42 százalék), és 68 százalék negatívan ítéli meg az amerikai fegyvervásárlási kötelezettséget is.

Az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen iránti bizalom jelentősen megingott a felmérés szerint.

A válaszadók 75 százaléka szerint Von der Leyen rosszul védte az unió érdekeit a tárgyalásokon, 72 százalék nem bízik benne, ha gazdasági ügyekről van szó, és 60 százalék támogatná a lemondását.

A felmérés szerint az európaiak 61 százaléka az Európai Bizottságot okolja a kedvezőtlen megállapodásért, és 70 százalék kész lenne bojkottálni az amerikai termékeket.

Donald Trump megítélése rendkívül negatív: 83 százalék autoriternek vagy diktatórikusnak tartja, 44 százalék ellenségként, és csupán 10 százalék tekint rá barátként.

A válaszadók 77 százaléka elégedetlen azzal, ahogy az Európai Unió viszonyul az amerikai elnökhöz: felük nagyobb kompromisszumkészséget vár el az EU-tól, míg 39 százalékuk inkább nagyobb ellenállást látna jónak.