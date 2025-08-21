Autók, gyógyszerek, csipek: Washington és Brüsszel véglegesítette az új vámrendszert – véget érhet a vámháború?

Hetekig tartó feszült tárgyalások után Washington és Brüsszel július végén megállapodott egy új kereskedelmi megállapodásról, a most kiadott részletek pedig tisztázzák, pontosan milyen termékekre és milyen feltételek mellett vonatkoznak az új szabályok. Ez különösen fontos, mert Donald Trump elnök az elmúlt hónapokban többször kilátásba helyezett akár 100-250 százalékos vámokat is – főleg a gyógyszeriparban és a csipgyártásban.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió csütörtökön nyilvánosságra hozta a részleteket az új kereskedelmi megállapodásról, amelynek középpontjában az autókra, gyógyszerekre és félvezetőkre kivetett vámok állnak / Fotó: AFP

Az eredeti megállapodás szerint az USA 15 százalékos egységes vámot szabott volna az uniós export nagy részére. Emellett az EU vállalta, hogy 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiát, valamint legalább 600 milliárd dollárnyi pluszberuházást visz az Egyesült Államokba.

A gyógyszeripar és a csipgyártók is fellélegezhetnek

Az uniós gyógyszeripar, amely az amerikai import legnagyobb forrása, most megnyugodhat: a vám maximum 15 százalék lesz, és nem halmozódik más EU-s tételekkel.

A CNBC szerint szeptembertől az amerikai kormány csak a generikus készítményeknél alkalmazza a „legnagyobb kedvezményben részesülő nemzet”, vagyis az MFN-árképzési politikát, amely a nemzetközi árakhoz köti a gyógyszerek hazai árát.

Trump ugyanakkor nem engedte el teljesen a gyeplőt: a korábban elindított biztonsági vizsgálatok fenntartják a nyomást a szektorra, miközben a Fehér Ház továbbra is sürgeti, hogy az uniós vállalatok költöztessék a gyártást az Egyesült Államokba.

Emiatt az elmúlt hónapokban

több nagyvállalat – köztük a Novartis, az AstraZeneca és a Roche – új beruházásokat jelentett be;

míg mások, például a Novo Nordisk vagy az Eli Lilly, árcsökkentésekkel próbálták elkerülni a szigorúbb vámokat.

A félvezetők szintén a 15 százalékos plafon alá kerültek, ami messze alacsonyabb annál a 100 százalékos vámnál, amellyel Trump korábban fenyegetett.

Ez enyhíti az iparág legrosszabb félelmeit, de a gyártók számára továbbra is jelentős többletköltséget jelenthet.