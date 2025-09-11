Deviza
Európai Unió
Mario Draghi
Draghi-jelentés
Európai Bizottság
európai gazdaság
versenyképesség
Ursula von der Leyen

Ott volt Von der Leyen előtt a recept, de rászakadt a plafon – elhúz az USA, letaszítja az európai gazdaságot

Az EU alig haladt előre Mario Draghi reformcsomagjának megvalósításában, amelynek célja Európa versenyképességének növelése Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Egy évvel a javaslatok bemutatása után az intézkedések tizede valósult meg. A nagyobb reformok a tagállamok ellenállásán akadtak el, Ursula von der Leyen nem vitte át erős kézzel az uniós érdekeket.
Németh Anita
2025.09.11., 15:50

Az EU eddig csak töredékét valósította meg azoknak a javaslatoknak, amelyeket Mario Draghi volt olasz miniszterelnök tett az uniós gazdaság megerősítésére Kína és az Egyesült Államok versenyében. Draghi 2024 szeptemberében összesen 383 ajánlást fogalmazott meg az Európai Uniónak. Az Európai Központi Bank volt vezetője figyelmeztetett, hogy Európa „egzisztenciális kihívással” néz szembe, és nem lesz képes vezető szerepet betölteni az új technológiákban, a klímavédelemben és a globális politikában, ha nem növeli termelékenységét – írta csütörtöki cikkében a Financial Times.

Ursula Von Der Leyen President Of The European Commission At The European Council
Ursula von der Leyent legyőzték a tagállamok, nem tudta megfelelően képviselni a közös uniós érdekeket velük szemben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság gyors intézkedéseket ígért. Egy év elteltével azonban a javaslatoknak mindössze 11,2 százalékát valósították meg a brüsszeli European Policy Innovation Council elemzése szerint. Eközben az EU gazdasága stagnál, míg az amerikai gazdaság 2025 második negyedévében nyolcszor gyorsabban nőtt az unióénál az Eurostat adatai szerint.

Orbán Viktor nem várta meg Ursula von der Leyen rendkívüli beszédét, máris ítéletet mondott: „Kár vesződnie, itt a hibalista”

A kormányfő szerint amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza másnap végrehajtja. Orbán Viktor közzétette Ursula von der Leyen hibáinak listáját. 

Az EU tisztviselői szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök túlzottan le volt kötve az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi feszültségek kezelésével, az ukrajnai háború ügyében zajló egyeztetésekkel és a Kínával való kapcsolatok egyensúlyban tartásával. Az uniós országok vezetői pedig vonakodtak saját nemzeti érdekeiket félretenni, és elfogadni Draghi merészebb javaslatait.

Ursula von der Leyen nem tudta megfelelően képviselni a közös uniós érdekeket

Januárban Brüsszel kiadta a Versenyképességi Iránytűt, amely Draghi elveit olyan prioritási területekre sűrítette, mint a kritikus nyersanyagok közös beszerzése és a tőkekövetelmények felülvizsgálata a banki befektetések felszabadítása érdekében. A bizottság azonban elkerülte, hogy nyomást gyakoroljon Draghi legmerészebb javaslatainak megvalósításához, például a kulcsfontosságú stratégiai iparágak és a közös infrastruktúra közös finanszírozására.

 

Az előrelépés eddig főleg olyan területeken történt, ahol kisebb volt az ellenállás, például a közös védelmi beszerzések vagy a bürokrácia csökkentése terén. A Deutsche Bank szerint ugyanakkor ezek nem hoztak áttörést,

a nagy reformok elakadtak, elsősorban a tagállamok ellenállása miatt. Ez történt az egységes tőkepiac megteremtésével vagy a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok harmonizációjával.

Az EU vezetői októberben tárgyalják a versenyképesség ügyét, beleértve a tőkepiaci uniót, a digitális eurót és az egységes piac megerősítését. Draghi legmerészebb ötletei azonban még mindig nem kerültek terítékre, így a stratégiai iparágak közös finanszírozása sem.

Főellenség lett Ursula von der Leyen Brüsszelben: szerdán éjfélkor közelebb kerül a bukása, mint valaha – már nem csak a Patrióták akarják a vesztét, balról is elegük van belőle

Az Európai Parlament szélsőjobboldali és szélsőbaloldali csoportjai külön bizalmatlansági indítványokat nyújtanak be Von der Leyen ellen szerdán éjfélkor.

Az izraeli hadiipar a szent tehén, nem érinti az európaiak palesztinok iránti aggodalma

Európa az izraeli fegyverek legnagyobb vásárlója.
Megtalálta az FBI a fegyvert, amivel lelőtték Charlie Kirk republikánus aktivistát - az elkövető még szökésben

Hajtóvadászatot rendeltek el Charlie Kirk gyilkosára.
Fico falhoz állította az EU-t, addig nem szavaz meg szankciókat Oroszország ellen, amíg ezek a feltételek nem teljesülnek

A szlovák miniszterelnök nem bízik a szankciók sikerességében.

