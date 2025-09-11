Ott volt Von der Leyen előtt a recept, de rászakadt a plafon – elhúz az USA, letaszítja az európai gazdaságot

Az EU eddig csak töredékét valósította meg azoknak a javaslatoknak, amelyeket Mario Draghi volt olasz miniszterelnök tett az uniós gazdaság megerősítésére Kína és az Egyesült Államok versenyében. Draghi 2024 szeptemberében összesen 383 ajánlást fogalmazott meg az Európai Uniónak. Az Európai Központi Bank volt vezetője figyelmeztetett, hogy Európa „egzisztenciális kihívással” néz szembe, és nem lesz képes vezető szerepet betölteni az új technológiákban, a klímavédelemben és a globális politikában, ha nem növeli termelékenységét – írta csütörtöki cikkében a Financial Times.

Ursula von der Leyent legyőzték a tagállamok, nem tudta megfelelően képviselni a közös uniós érdekeket velük szemben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság gyors intézkedéseket ígért. Egy év elteltével azonban a javaslatoknak mindössze 11,2 százalékát valósították meg a brüsszeli European Policy Innovation Council elemzése szerint. Eközben az EU gazdasága stagnál, míg az amerikai gazdaság 2025 második negyedévében nyolcszor gyorsabban nőtt az unióénál az Eurostat adatai szerint.

Az EU tisztviselői szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök túlzottan le volt kötve az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi feszültségek kezelésével, az ukrajnai háború ügyében zajló egyeztetésekkel és a Kínával való kapcsolatok egyensúlyban tartásával. Az uniós országok vezetői pedig vonakodtak saját nemzeti érdekeiket félretenni, és elfogadni Draghi merészebb javaslatait.

Ursula von der Leyen nem tudta megfelelően képviselni a közös uniós érdekeket

Januárban Brüsszel kiadta a Versenyképességi Iránytűt, amely Draghi elveit olyan prioritási területekre sűrítette, mint a kritikus nyersanyagok közös beszerzése és a tőkekövetelmények felülvizsgálata a banki befektetések felszabadítása érdekében. A bizottság azonban elkerülte, hogy nyomást gyakoroljon Draghi legmerészebb javaslatainak megvalósításához, például a kulcsfontosságú stratégiai iparágak és a közös infrastruktúra közös finanszírozására.