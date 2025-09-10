Ursula von der Leyen kitiltaná a gyerekeket a Facebookról – ez áll a drasztikus ötlet hátterében

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Ausztráliában tervezett hasonló szabályozáshoz hasonlóan vizsgálja a lehetőségét annak, hogy korlátozásokat vezessen be a 16 év alatti gyermekek számára a közösségi média használatára vonatkozóan. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke számos más téma mellett ezt is érintette szeptember 10-i évértékelő beszédében.

Ursula von der Leyen szigorítást tervez / Fotó: Sebastien Bozon / AFP

A német politikus kijelentette, hogy még az idei év végéig összeállít egy szakértői csoportot, amely javaslatokat fogalmaz meg a közösségi média biztonságosabbá tételére a legsérülékenyebb csoport, vagyis a gyermekek számára. Ennek érdekében ő is és csapata is figyelemmel kíséri az ausztráliai szabályozás eredményeit – írta a Bloomberg.

„Az én időmben a társadalom megtanította gyermekeinknek, hogy egy bizonyos korig nem dohányozhatnak, nem ihatnak alkoholt, és nem nézhetnek felnőtteknek szóló tartalmakat. Úgy gondolom, itt az ideje, hogy fontolóra vegyük ugyanezt a közösségi média kapcsán is” – emelte ki beszédében Ursula von der Leyen.

Az EB elnökének kijelentései azt követően hangzottak el, hogy az európai kormányok nyomást gyakoroltak az Európai Unióra a közösségi médiára vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetésére. A Bloomberg májusban arról számolt be, hogy Franciaország, Spanyolország és Görögország kötelező korhatár-korlátozások bevezetését szorgalmazza a közösségi oldalak felhasználói számára.

Innen meríthet inspirációt Ursula von der Leyen

A kérdés nemcsak Európában merül fel, a kormányok világszerte egyre több korhatár-ellenőrzést vezetnek be az interneten, hogy megvédjék a gyermekeket a károsnak ítélt tartalmaktól. Júliusban az Egyesült Királyság írta elő, hogy a felnőtt tartalmakat és pornográfiát tartalmazó weboldalaknak szigorú korhatár-ellenőrzést kell végrehajtaniuk, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a felhasználók valóban elmúltak már 18 évesek.

Az Amerikai Egyesült Államokban még nincsen egységes szabályozás, azonban Legfelsőbb Bírósága megadta a lehetőséget az államok számára, hogy a pornóoldalakra hasonló intézkedéseket vezessenek be, mint a britek. Írország szintén előírta, hogy a videómegosztó platformoknak szigorítaniuk kell korhatár-ellenőrzéseiken.