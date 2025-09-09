Meglepő fordulat a Z generáció pénzköltési szokásaiban

A The Gym Group első, Gen Z Fitness Pulse Report című jelentése szerint a Z generáció egyre több időt is pénzt fordít a fitneszre. A jelentés, amely több mint kétezer 16–28 éves válaszadó megkérdezésén alapul, rámutat, hogy a testmozgás népszerűsége továbbra is növekszik a Z generáció körében, amely a több mint 900 ezer tagot számláló tagságuk körülbelül 40 százalékát teszi ki – számolt be a nemzetközi trendeket bemutató felmérés alapján az Origo.

Z generáció / Fotó: Getty Images

Z generáció

A felmérés rávilágít, hogy a testmozgás növekvő fontossága a Z generáció életében visszatükröződik kiadási szokásaikban is. Ez abból látszik, hogy a válaszadók

több mint négytizede, 44 százaléka a fitneszt tartja első vagy második legfontosabb kiadási prioritásának, megelőzve az összes többi kategóriát,

beleértve a streamingszolgáltatásokat,

az éttermi étkezéseket vagy

az italfogyasztást, amelyeket a megkérdezettek 36-36 százaléka tartja fontosnak.

A válaszadók közel háromnegyede, 73 százaléka állítja, hogy hetente legalább kétszer edz, ami 11 százalékpontos növekedés 2024-hez képest – írja az Origo, amely további érdekességekről is beszámol, egyebek mellett arról, hogy mennyit költenek külföldön testedzésre a Z generáció tagjai, és milyenek a magyar fiatalok testedzési szokásai.