Meglepő fordulat a Z generáció pénzköltési szokásaiban

Átalakulóban vannak a fiatalok pénzköltési szokásai. A Z generációnál egyre inkább háttérbe szorulnak a korábban kedvelt fogyasztási szokások, úgy tűnik, szívesebben költenek olyanra, ami hosszabb távon az egészségüket szolgálja. Mutatjuk, mi is ez.
2025.09.09, 18:35

A The Gym Group első, Gen Z Fitness Pulse Report című jelentése szerint a Z generáció egyre több időt is pénzt fordít a fitneszre. A jelentés, amely több mint kétezer 16–28 éves válaszadó megkérdezésén alapul, rámutat, hogy a testmozgás népszerűsége továbbra is növekszik a Z generáció körében, amely a több mint 900 ezer tagot számláló tagságuk körülbelül 40 százalékát teszi ki – számolt be a nemzetközi trendeket bemutató felmérés alapján az Origo.

Z generáció / Fotó: Getty Images

A felmérés rávilágít, hogy a testmozgás növekvő fontossága a Z generáció életében visszatükröződik kiadási szokásaikban is. Ez abból látszik, hogy a válaszadók 

  • több mint négytizede, 44 százaléka a fitneszt tartja első vagy második legfontosabb kiadási prioritásának, megelőzve az összes többi kategóriát,
  • beleértve a streamingszolgáltatásokat, 
  • az éttermi étkezéseket vagy 
  • az italfogyasztást, amelyeket a megkérdezettek 36-36 százaléka tartja fontosnak.

A válaszadók közel háromnegyede, 73 százaléka állítja, hogy hetente legalább kétszer edz, ami 11 százalékpontos növekedés 2024-hez képest  – írja az Origo, amely további érdekességekről is beszámol, egyebek mellett arról, hogy mennyit költenek külföldön testedzésre a Z generáció tagjai, és milyenek a magyar fiatalok testedzési szokásai.

