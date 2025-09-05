Zelenszkij a szemébe mondta Ficónak: nincs több orosz olaj Szlovákiának – "Ennek a történetnek vége"

Az energiával kapcsolatos kérdésekről is tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken, és az ukrán államfő elmondta, hogy véleménye szerint az orosz olajnak és gáznak nincs jövője Európában. Ugyanakkor Zelenszkij jelezte azt is, hogy Ukrajna hajlandó olajat és földgázt szállítani Szlovákia számára, ha az nem orosz.

Robert Fico és Voldimir Zelenszkij/Fotó: AFP

Az orosz olaj és gáz szállításának megtagadását az ukrán államfő azzal indokolta, hogy a két ország háborúban áll egymással és az Ekonomicsna Pravda beszámolója szerint ez válasz az ukrán energiainfrastruktúrát ért orosz támadásokra.

Zelenszkij azt is elmondta Ficónak, hogy mire jutott Trumppal

A találkozón szóba került az ukrán elnök és amerikai kollégája, Donald Trump csütörtöki megbeszélése, az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciák kérdése, a hajlandók koalíciójával folytatott ukrán tárgyalások és az európai biztonsági felépítmény kérdése, valamint az ország uniós csatlakozása is. Zelenszkij szerint Szlovákia támogatja az ukrán EU-tagságot – írja az Euro Pravda.

Mint ismert, Szlovákia és Magyarország továbbra is vásárol orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken keresztül, amit több ukrán támadás is ért az elmúlt hetekben. A két ország az Európai Bizottsághoz is fordult az ukrán támadások miatt, sőt, Orbán Viktor miniszterelnök még Trumpnak is írt levelet az ügyben. Az amerikai elnök válaszában haragját fejezte ki és csütörtökön

a Fehér Ház az orosz olaj (nem a csővezetéken történő) vásárlása miatt kritizálta Európát.

Fico azután találkozott Zelenszkijjel, hogy a héten Pekingben járt a második világháború lezárását ünneplő kínai katonai parádén, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott. A szlovák kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy az orosz államfővel nemcsak a hivatalos program keretében tárgyalt, hanem közel egy órán keresztül négyszemközt is egyeztetett, főként az orosz–ukrán háború kapcsán.

Fico a megbeszélésen közölte, hogy tekintettel kell lenni a nemzetközi energetikai infrastruktúra részét alkotó országok érdekeire, és Szlovákia nem akar részese lenni az energetikai infrastruktúrát érintő játékoknak.