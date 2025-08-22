Újabb támadás a magyar energiaellátás ellen: az ukrán akció miatt öt napra leáll a Barátság kőolajvezeték – Szijjártó uniós fellépést sürget Kijevvel szemben

Legalább öt napig nem érkezhet energia Magyarországra az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül – közölte pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint az orosz fél már dolgozik a helyreállításon, de a támadás következményei minden korábbinál komolyabbak.
A miniszter Facebook-bejegyzésében írta, hogy egész nap folyamatos kapcsolatban volt Orbán Viktor miniszterelnökkel, miután az ukrán erők ezúttal nemcsak drónokat, hanem rakétákat is bevetettek a vezetékszakasz ellen. Az orosz energiaügyi tárca helyettes vezetője, Pavel Sorokin arról biztosította Budapestet, hogy a javításokat azonnal megkezdték, de elkerülhetetlenül több napig tartanak.
Szijjártó hozzátette: Magyarország jelenleg kereskedelmi és stratégiai készletekre támaszkodik, és reméli, hogy a kiesés idején az Európai Bizottság is lépéseket tesz Kijev irányába.
Reméljük, hogy ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál
– fogalmazott a külügyminiszter.
A Barátság vezeték a magyar olajellátás egyik kulcseleme, amely Oroszországból szállít nyersolajat Közép-Európába. A mostani leállás tehát nemcsak a kormány számára, hanem az energiapolitika szempontjából is újabb bizonytalanságot hozhat a következő napokra.
A szlovák és a magyar külügyminiszter levélben követelte az EU-tól, hogy haladéktalanul biztosítsa az Európai Unió tagállamai által az energiaellátás biztonságára vonatkozó kötelezettségvállalások betartását. A Barátság kőolajvezetéket, amely kulcsfontosságú a két ország szempontjából, kilenc nap alatt harmadszor támadták az ukránok.
