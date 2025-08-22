Deviza
orosz olajexport
ukrán támadás
Szijjártó Péter
Barátság kőolajvezeték

Újabb támadás a magyar energiaellátás ellen: az ukrán akció miatt öt napra leáll a Barátság kőolajvezeték – Szijjártó uniós fellépést sürget Kijevvel szemben

Szijjártó Péter szerint a helyzet most súlyosabb, mint korábban, mert rakétákat is bevetettek a vezeték ellen. Újabb támadás érte az Ukrajnán keresztül futó Barátság kőolajvezetéket, ami legalább ötnapos kiesést okozhat a Magyarországra irányuló szállításokban.
VG/MTI
2025.08.22., 18:30
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Legalább öt napig nem érkezhet energia Magyarországra az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül – közölte pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint az orosz fél már dolgozik a helyreállításon, de a támadás következményei minden korábbinál komolyabbak.

Barátság kőolajvezeték
Újabb támadás érte az Ukrajnán keresztül futó Barátság kőolajvezetéket, ami legalább ötnapos kiesést okozhat a Magyarországra irányuló szállításokban / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Sorozatos ukrán támadások a Barátság kőolajvezeték ellen

A miniszter Facebook-bejegyzésében írta, hogy egész nap folyamatos kapcsolatban volt Orbán Viktor miniszterelnökkel, miután az ukrán erők ezúttal nemcsak drónokat, hanem rakétákat is bevetettek a vezetékszakasz ellen. Az orosz energiaügyi tárca helyettes vezetője, Pavel Sorokin arról biztosította Budapestet, hogy a javításokat azonnal megkezdték, de elkerülhetetlenül több napig tartanak.

Szijjártó hozzátette: Magyarország jelenleg kereskedelmi és stratégiai készletekre támaszkodik, és reméli, hogy a kiesés idején az Európai Bizottság is lépéseket tesz Kijev irányába.

Reméljük, hogy ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál

– fogalmazott a külügyminiszter.

A Barátság vezeték a magyar olajellátás egyik kulcseleme, amely Oroszországból szállít nyersolajat Közép-Európába. A mostani leállás tehát nemcsak a kormány számára, hanem az energiapolitika szempontjából is újabb bizonytalanságot hozhat a következő napokra.

Szlovákiát is felhergelte, hogy Brüsszelt nem érdekli a Barátság lerombolása, ment a felháborodott levél

A szlovák és a magyar külügyminiszter levélben követelte az EU-tól, hogy haladéktalanul biztosítsa az Európai Unió tagállamai által az energiaellátás biztonságára vonatkozó kötelezettségvállalások betartását. A Barátság kőolajvezetéket, amely kulcsfontosságú a két ország szempontjából, kilenc nap alatt harmadszor támadták az ukránok.

 

2 perc
orosz olajexport

Újabb támadás a magyar energiaellátás ellen: az ukrán akció miatt öt napra leáll a Barátság kőolajvezeték – Szijjártó uniós fellépést sürget Kijevvel szemben

Szijjártó Péter szerint a helyzet most súlyosabb, mint korábban, mert rakétákat is bevetettek a vezeték ellen.
2 perc
török líra

Terjed az olasz átok, hirtelen megroppant a turizmus még egy népszerű országban, ahol extra riasztó körülmény jelentkezett

Az erősödő líra és a magas árak egyre több látogatót tartanak vissza, miközben Ankara továbbra is rekordbevételt remél a turizmustól.
3 perc
Energiewende

Németország energiarendszere szétverése után visszafordul a gázerőművek felé, de honnan lesz a gáz?

A 2035-re megcélzott karbonmentességről nem mondanak le.

