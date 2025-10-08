Tényleg szétadóztatja a kormány a magyarokat? Kiderült az igazság: itt a lista, mennyi pénzt szednek be Európában az országok

Magyarországon valójában nem olyan magas az adóterhelés, mint sokan állítják. A legfrissebb adatok alapján 2023-ban a magyar állam az ország gazdaságának (GDP-nek) csak 35,1 százalékát szedte be adóként, ami Európában inkább az alsó harmadba tartozik – jelentette ki Sebestyén Géza, z MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a közösségi médiában.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Sebestyén az Euronews cikkére hivatkozva azt írja, hogy Franciaországban ez az arány 45,6 százalék, Belgiumban 44,8 százalék, Dániában pedig 44,7 százalék, ami közel 10 százalékponttal több, mint nálunk. Magyarország inkább olyan országok közelében van, mint Szlovákia vagy az Egyesült Királyság, ahol szintén nagyjából 35 százalék körül mozog ez az érték.

Az Európai Unió átlaga 40 százalék felett van, így Magyarország öt százalékponttal az átlag alatt áll. Ez azt jelenti, hogy az itthoni adóterhelés egyáltalán nem kiemelkedően magas, hanem inkább alacsonyabb a legtöbb európai országhoz képest.

A kormány átfogó adócsökkentési programot készít elő

A magyar kormány átfogó adócsökkentési programot készít elő a vállakozásoknak, amelyet várhatóan novemberben fogadnak el. Ennek fő elemei közé tartozik a szociális hozzájárulási adó (szocho) további mérséklése, az alanyi áfamentesség határának több lépcsőben történő emelése, valamint a kisvállalati adó (kiva) feltételeinek kedvezőbbé tétele.

Emellett csökkentenék az adminisztrációs terheket, valamint a kata szabályainak esetleges módosítása is napirenden van. További támogatásként a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinek kamatait 3 százalékra csökkentették, valamint 20 milliárd forintos kerettel újraindítják a kkv-k részére szóló 1+1 beruházásösztönző támogatási programot.