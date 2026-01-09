Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,84 +0,18% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,62 +0,18% RON/HUF75,81 +0,14% CZK/HUF15,9 +0,26% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,84 +0,18% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,62 +0,18% RON/HUF75,81 +0,14% CZK/HUF15,9 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 527,76 +0,53% MTELEKOM1 856 +0,86% MOL3 188 +2,38% OTP36 710 -0,25% RICHTER10 280 0% OPUS554 +1,44% ANY7 600 +2,89% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS5 300 0% BUMIX10 264,87 +0,98% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 561,9 +0,77% BUX116 527,76 +0,53% MTELEKOM1 856 +0,86% MOL3 188 +2,38% OTP36 710 -0,25% RICHTER10 280 0% OPUS554 +1,44% ANY7 600 +2,89% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS5 300 0% BUMIX10 264,87 +0,98% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 561,9 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint árfolyam
dollár
euró

Megrázta a dollárt a friss amerikai adat, a forint is gyorsan irányt váltott

A gyenge oldalon zárhatja a hetet a hazai fizetőeszköz. A friss amerikai munkaerőpiaci adatra megütötték a dollárt, a forint is irányt váltott.
K. T.
2026.01.09, 14:43

A gyenge oldalon zárhatja a hetet a forint, amely számára nem indult jól az új esztendő. A hét utolsó kereskedési napján délután is hátrányban volt a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A kereskedést főként a nemzetközi hírek mozgatják.

dollár, forint
Az amerikai munkaerőpiaci adat közlését követően gyengül a dollár, erősödni próbál a forint / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Az euró 0,2 százalékkal erősödött a forint ellenében délután fél háromig. A keresztárfolyam ezzel 385,9 forintig szaladt fel, holott kora reggel még a 395-ös szint alját súrolta a jegyzés.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,8025 +0,15%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest kora délutánig 0,25 százalékot rontott a magyar pénz, a váltási árfolyam a hajnali 330,4-ről 331,7-ig szaladt fel, majd innen fél háromkor 330,8-ig szúrt vissza a kurzus, 0,1 százalék alá szorítva a forint hátrányát. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A hirtelen visszahúzás mögött a friss amerikai munkaerőpiaci adatok állnak, melyek szerint a vártnál kisebb mértékben, 50 ezer fővel nőtt az álláshelyek száma decemberben az Egyesült Államokban. A munkanélküliségi ráta vszont a várt 4,5 százalék helyett 4,4 százalékos volt a tavalyi év végén. 

A régiós devizákhoz képest alulteljesít a magyar fizetőeszköz. A cseh korona minimálisan kerül több,em int a nap elején, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékkal húzott el a forint mellett.

Az Erste pénteki kommentárja szerint továbbra sincsenek nagyon látványos elmozdulások az euró/forint devizapárban. Az osztrák elemzőháznál úgy vélik, alapvetően a nemzetközi hírekre fókuszál a forintpiac, hiszen az USA-ból számos makroadat – köztük a munkaerőpiaci adatsor – érkezik. Emellett az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága akár már pénteken dönthet a trumpi vámintézkedések jogszabályi megfelelőségéről, ami hatással lehet a dollár, és ezzel áttételesen a forint kurzusára is.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1415 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu