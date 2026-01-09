Megrázta a dollárt a friss amerikai adat, a forint is gyorsan irányt váltott

A hirtelen visszahúzás mögött a friss amerikai munkaerőpiaci adatok állnak, melyek szerint a vártnál kisebb mértékben, 50 ezer fővel nőtt az álláshelyek száma decemberben az Egyesült Államokban. A munkanélküliségi ráta vszont a várt 4,5 százalék helyett 4,4 százalékos volt a tavalyi év végén.

A régiós devizákhoz képest alulteljesít a magyar fizetőeszköz. A cseh korona minimálisan kerül több,em int a nap elején, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékkal húzott el a forint mellett.

Az Erste pénteki kommentárja szerint továbbra sincsenek nagyon látványos elmozdulások az euró/forint devizapárban. Az osztrák elemzőháznál úgy vélik, alapvetően a nemzetközi hírekre fókuszál a forintpiac, hiszen az USA-ból számos makroadat – köztük a munkaerőpiaci adatsor – érkezik. Emellett az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága akár már pénteken dönthet a trumpi vámintézkedések jogszabályi megfelelőségéről, ami hatással lehet a dollár, és ezzel áttételesen a forint kurzusára is.