Ez áttörés, most tényleg eljön a filléres elektromos autók kora: kész az új kínai akkumulátor, a Debrecenben gyárat építő CATL már árulja is

Ennek a kérdésnek szentelték a Nátriumion-Akkumulátor Iparági Lánc és Szabványfejlesztési Fórum nevű, Kínában tartott rendezvényt, amelyen iparági szakértők gyűltek össze, hogy véleményt mondjanak az újfajta energiatároló jövőjéről. Felszólalásaikban meglehetősen egyértelművé tették, hogy a következő két-három év kulcsfontosságú lesz az új technológia piaci térnyerése szempontjából – írja az Autószektor.

Áttörést hozhatnak a nátriumos akkumulátorok / Fotó: Shutterstock

A véleményükre érdemes odafigyelni, hiszen Kína kis túlzással egyeduralkodó az autós akkumulátorok globális piacán, s ehhez nem kis mértékben járul hozzá a kínai specialisták szaktudása, amellett, hogy a gyártáshoz szükséges alapanyagok „kincsesbányája” éppen Kína. A nátriumion-akkumulátorok – sodiumion-battery (SIB) – nem a lítiumion-akkumulátorok korszakára fognak pontot tenni, feltehetően nem fogják felváltani az ilyen technológiájú akkumulátorokat, hanem ki fogják őket egészíteni a globális akkumulátorpiacon, s ez a folyamat már jövőre elkezdődhet.

Li Csing-hung akadémikus, a Csinghua Egyetem professzora szerint a nátriumtechnológiának differenciált versenyre kell összpontosítania, ahol előnyt jelent számára a magas teljesítményt igénylő energia leadása,

a kiváló hidegtűrés, a nagy biztonság és az alacsony előállítási költség. Ezek az előnyök teszik alkalmassá a nátriumion-akkumulátorokat a hibrid járművekben, az úgynevezett szünetmentes tápegységekben (UPS) való alkalmazáshoz,

de komoly szerepük lehet az energiatárolós frekvenciaszabályozásban, valamint az ólom-savas akkumulátorok kiváltásában.

Még fejleszteni kell

Li Su-csün, a Beijing Zhongke Haina Technology vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a SIB-ek már túljutottak a prototípusok hitelesítésén, és megkezdődött a korai kereskedelmi bevezetésük. Véleménye szerint az energiasűrűség javulásával és a gyártási volumen növekedésével

a költségek jelentősen csökkenhetnek, és akár a felére is eshetnek két-három éven belül.

A jelenlegi termékek kb. 165 wattóra per kilogramm energiasűrűséget érnek el, tízezer ciklusra képesek 2 Celsius-fok hőmérsékleten. Kiemelkedő tulajdonságuk, hogy stabilan működnek mínusz 40 Celsius-fok és plusz 45 Celsius-fok közötti hőmérséklet-tartományban.