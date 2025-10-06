Ez áttörés, most tényleg eljön a filléres elektromos autók kora: kész az új kínai akkumulátor, a Debrecenben gyárat építő CATL már árulja is

Ennek a kérdésnek szentelték a Nátriumion-Akkumulátor Iparági Lánc és Szabványfejlesztési Fórum nevű, Kínában tartott rendezvényt, amelyen iparági szakértők gyűltek össze, hogy véleményt mondjanak az újfajta energiatároló jövőjéről. Felszólalásaikban meglehetősen egyértelművé tették, hogy a következő két-három év kulcsfontosságú lesz az új technológia piaci térnyerése szempontjából – írja az Autószektor.
A véleményükre érdemes odafigyelni, hiszen Kína kis túlzással egyeduralkodó az autós akkumulátorok globális piacán, s ehhez nem kis mértékben járul hozzá a kínai specialisták szaktudása, amellett, hogy a gyártáshoz szükséges alapanyagok „kincsesbányája” éppen Kína. A nátriumion-akkumulátorok – sodiumion-battery (SIB) – nem a lítiumion-akkumulátorok korszakára fognak pontot tenni, feltehetően nem fogják felváltani az ilyen technológiájú akkumulátorokat, hanem ki fogják őket egészíteni a globális akkumulátorpiacon, s ez a folyamat már jövőre elkezdődhet.
Li Csing-hung akadémikus, a Csinghua Egyetem professzora szerint a nátriumtechnológiának differenciált versenyre kell összpontosítania, ahol előnyt jelent számára a magas teljesítményt igénylő energia leadása,
a kiváló hidegtűrés, a nagy biztonság és az alacsony előállítási költség. Ezek az előnyök teszik alkalmassá a nátriumion-akkumulátorokat a hibrid járművekben, az úgynevezett szünetmentes tápegységekben (UPS) való alkalmazáshoz,
de komoly szerepük lehet az energiatárolós frekvenciaszabályozásban, valamint az ólom-savas akkumulátorok kiváltásában.
Li Su-csün, a Beijing Zhongke Haina Technology vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a SIB-ek már túljutottak a prototípusok hitelesítésén, és megkezdődött a korai kereskedelmi bevezetésük. Véleménye szerint az energiasűrűség javulásával és a gyártási volumen növekedésével
a költségek jelentősen csökkenhetnek, és akár a felére is eshetnek két-három éven belül.
A jelenlegi termékek kb. 165 wattóra per kilogramm energiasűrűséget érnek el, tízezer ciklusra képesek 2 Celsius-fok hőmérsékleten. Kiemelkedő tulajdonságuk, hogy stabilan működnek mínusz 40 Celsius-fok és plusz 45 Celsius-fok közötti hőmérséklet-tartományban.
Li Su-csün szerint a jelenlegi 0,4–0,5 jüan per wattóra gyártási költség 0,3 jüanra csökkenhet, ami már versenyképes ár, ha a lítium-vas-foszfát akkumulátorok előállítási költségeivel vetjük össze.
A világ egyik vezető akkumulátorgyártója, a CATL már beépítette a SIB technológiát saját fejlesztési stratégiájába. Az idén áprilisban bemutatták az első, sorozatgyártásra alkalmas, Naxtra nevű nátriumos akkumulátort. A Naxtra műszaki paraméterei figyelemre méltók. Egyrészt környezetbarátabb a lítiumionos akkumulátoroknál, és 40 Celsius-fokos hidegben is megőrzi kapacitásának 90 százalékát, az energiasűrűsége pedig lítium-vas-foszfát akkukhoz hasonló, 175 wattóra per kilogramm. Akár 5C-vel, vagyis kapacitása ötszörösével is tölthető, és tízezernél több töltési ciklusra van paraméterezve.
A globális akkupiac körülbelül 40 százalékát uraló
CATL szerint – amely Debrecenben is gyárat épít – ezek az akkumulátorok több mint 500 kilométeres elektromos hatótávot biztosítanak
– ezzel potenciálisan a kínai személyautó-piac 40 százalékát lefedhetik. Várhatóan a Chery lesz az első autógyártó, amely beépíti autóiba a Nasxtra feszültségforrásokat, és erre már az idei év végén sor kerülhet.
Vihar egy pohár vízben – így is értékelhető az a nyár végi bányabezárás, amely lázban tartotta a globális lítium-karbonát-piacot, és az árak elszabadulásával fenyegetett. A kínai CATL akkumulátorgyártó legnagyobb lítiumbányájának újraindulása már küszöbön áll, miután a stratégiai fontosságú nyersanyag felfrissített készletkimutatása megnyugtató eredményt hozott.
Ahogy az várható volt, alig másfél hónapos tortúra végén a kínai hatóságok simán meghosszabbították a Contemporary Amperex Technology Co., ismertebb nevén a CATL legnagyobb kínai lítiumbányájának és -feldolgozójának működési engedélyét, miután a megkövetelt felfrissített és részletes készletadat-elemzést elfogadhatónak találták.
Gyanús volt, hogy a hatósági engedély lejárta miatt az augusztus 10-én történt kényszerű leállás, illetve a piaci túlkínálat, az árak korábbi szabadesése között szerves összefüggés mutatható ki,
ugyanis az a forgatókönyv valósult meg, amely az akkumulátorgyártáshoz nélkülözhetetlen
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.