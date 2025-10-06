Deviza
Ez áttörés, most tényleg eljön a filléres elektromos autók kora: kész az új kínai akkumulátor, a Debrecenben gyárat építő CATL már árulja is

A lítiumion-technológia uralta évek után új és erős szereplő készül belépni az elektromosenergia-tárolók világába: a nátriumion-akkumulátor.
Andor Attila
2025.10.06, 07:30
Frissítve: 2025.10.06, 08:26

Ennek a kérdésnek szentelték a Nátriumion-Akkumulátor Iparági Lánc és Szabványfejlesztési Fórum nevű, Kínában tartott rendezvényt, amelyen iparági szakértők gyűltek össze, hogy véleményt mondjanak az újfajta energiatároló jövőjéről. Felszólalásaikban meglehetősen egyértelművé tették, hogy a következő két-három év kulcsfontosságú lesz az új technológia piaci térnyerése szempontjából – írja az Autószektor.

akkumulátor
Áttörést hozhatnak a nátriumos akkumulátorok / Fotó: Shutterstock

A véleményükre érdemes odafigyelni, hiszen Kína kis túlzással egyeduralkodó az autós akkumulátorok globális piacán, s ehhez nem kis mértékben járul hozzá a kínai specialisták szaktudása, amellett, hogy a gyártáshoz szükséges alapanyagok „kincsesbányája” éppen Kína. A nátriumion-akkumulátorok – sodiumion-battery (SIB) – nem a lítiumion-akkumulátorok korszakára fognak pontot tenni, feltehetően nem fogják felváltani az ilyen technológiájú akkumulátorokat, hanem ki fogják őket egészíteni a globális akkumulátorpiacon, s ez a folyamat már jövőre elkezdődhet.

Li Csing-hung akadémikus, a Csinghua Egyetem professzora szerint a nátriumtechnológiának differenciált versenyre kell összpontosítania, ahol előnyt jelent számára a magas teljesítményt igénylő energia leadása, 

a kiváló hidegtűrés, a nagy biztonság és az alacsony előállítási költség. Ezek az előnyök teszik alkalmassá a nátriumion-akkumulátorokat a hibrid járművekben, az úgynevezett szünetmentes tápegységekben (UPS) való alkalmazáshoz,

de komoly szerepük lehet az energiatárolós frekvenciaszabályozásban, valamint az ólom-savas akkumulátorok kiváltásában.

Még fejleszteni kell  

Li Su-csün, a Beijing Zhongke Haina Technology vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a SIB-ek már túljutottak a prototípusok hitelesítésén, és megkezdődött a korai kereskedelmi bevezetésük. Véleménye szerint az energiasűrűség javulásával és a gyártási volumen növekedésével 

a költségek jelentősen csökkenhetnek, és akár a felére is eshetnek két-három éven belül.

A jelenlegi termékek kb. 165 wattóra per kilogramm energiasűrűséget érnek el, tízezer ciklusra képesek 2 Celsius-fok hőmérsékleten. Kiemelkedő tulajdonságuk, hogy stabilan működnek mínusz 40 Celsius-fok és plusz 45 Celsius-fok közötti hőmérséklet-tartományban.

Li Su-csün szerint a jelenlegi 0,4–0,5 jüan per wattóra gyártási költség 0,3 jüanra csökkenhet, ami már versenyképes ár, ha a lítium-vas-foszfát akkumulátorok előállítási költségeivel vetjük össze.

A CATL már gyártja

A világ egyik vezető akkumulátorgyártója, a CATL már beépítette a SIB technológiát saját fejlesztési stratégiájába. Az idén áprilisban bemutatták az első, sorozatgyártásra alkalmas, Naxtra nevű nátriumos akkumulátort. A Naxtra műszaki paraméterei figyelemre méltók. Egyrészt  környezetbarátabb a lítiumionos akkumulátoroknál, és 40 Celsius-fokos hidegben is megőrzi kapacitásának 90 százalékát, az energiasűrűsége pedig  lítium-vas-foszfát akkukhoz hasonló, 175 wattóra per kilogramm. Akár 5C-vel, vagyis kapacitása ötszörösével is tölthető, és tízezernél több töltési ciklusra van paraméterezve.

A globális akkupiac körülbelül 40 százalékát uraló 

CATL szerint – amely Debrecenben is gyárat épít – ezek az akkumulátorok több mint 500 kilométeres elektromos hatótávot biztosítanak

– ezzel potenciálisan a kínai személyautó-piac 40 százalékát lefedhetik. Várhatóan a Chery lesz az első autógyártó, amely beépíti autóiba a Nasxtra feszültségforrásokat, és erre már az idei év végén sor kerülhet.

Peking lesújtott a CATL-re 

Vihar egy pohár vízben – így is értékelhető az a nyár végi bányabezárás, amely lázban tartotta a globális lítium-karbonát-piacot, és az árak elszabadulásával fenyegetett. A kínai CATL akkumulátorgyártó legnagyobb lítiumbányájának újraindulása már küszöbön áll, miután a stratégiai fontosságú nyersanyag felfrissített készletkimutatása megnyugtató eredményt hozott.
Ahogy az várható volt, alig másfél hónapos tortúra végén a kínai hatóságok simán meghosszabbították a Contemporary Amperex Technology Co., ismertebb nevén a CATL legnagyobb kínai lítiumbányájának és -feldolgozójának működési engedélyét, miután a megkövetelt felfrissített és részletes készletadat-elemzést elfogadhatónak találták. 

Gyanús volt, hogy a hatósági engedély lejárta miatt az augusztus 10-én történt kényszerű leállás, illetve a piaci túlkínálat, az árak korábbi szabadesése között szerves összefüggés mutatható ki, 

ugyanis az a forgatókönyv valósult meg, amely az akkumulátorgyártáshoz nélkülözhetetlen

  • lítium-karbonát árának emelkedését
  • és a szektor cégeinek rakétaszerű árfolyam-drágulását hozta.

 

