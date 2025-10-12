Az IMF és a Világbank éves ülésein vitatják meg globális gazdaság problémáit - terítéken az USA és Kína közti feszültségek

A második világháború után létrehozott, Bretton Woods-i rendszernek nevezett Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank központi irodáiban megrendezésre kerülő éves találkozókra több mint 190 tagország pénzügyminiszterei, központi banki elnökei, a magánszektor képviselői, tudósok és civil társadalmi szervezetek képviselői gyűlnek össze — közölte az Anadolu hírügynökség.
A globális gazdaságot górcső alá vevő találkozók egy olyan időszakban kerülnek megrendezésre, amikor a világgazdaságban nagy a bizonytalanság és a kockázat. A több mint 10 ezer résztvevőt fogadó találkozókon várhatóan ismét napirendre kerülnek az Egyesült Államok protekcionista kereskedelempolitikája, a globális adósságterhek és a Bretton Woods-i intézmények reformjára irányuló felhívások.
A találkozókon a világgazdaság helyzete és növekedési kilátásai, a pénzügyi stabilitás és a szegénység csökkentése, valamint más nemzetközi jelentőségű témák kerülnek terítékre. Az éves találkozók keretében a Fejlesztési Bizottság és a Nemzetközi Pénzügyi és Pénzügyi Bizottság ülései mellett regionális tájékoztatók és a nemzetközi fejlesztés, a globális gazdaság és a pénzügyi piacokra fókuszáló fórumok is megrendezésre kerülnek.
A G-20 pénzügyminiszterek és jegybankelnökök találkozója is az éves találkozók keretében kerül megrendezésre.
A találkozókon a globális gazdasággal kapcsolatos elemzéseket tartalmazó, kedden közzétett Világgazdasági Kilátások Jelentés mellett a Globális Pénzügyi Stabilitás és Pénzügyi Felügyeleti Jelentések is bemutatásra kerülnek.
Az IMF júliusban a Világgazdasági Kilátások Jelentésében közzétett frissítésében a globális gazdaság idei növekedését 3%-ra, jövő évi növekedését pedig 3,1 százalékra becsülte.
Az IMF elnöke, Kristalina Georgieva is az éves találkozók előtti beszédében elmondta, hogy a globális gazdasági növekedés idén és jövőre enyhe lassulást vár. Georgieva elmondta:
Minden jel arra utal, hogy a világgazdaság általában jól bírta a többszörös sokkhatásokból eredő komoly nyomást.
A növekvő vámok és a folyamatos bizonytalanság ellenére a globális gazdaság, különösen az amerikai gazdaság, a második negyedév óta ellenálló képet mutat.
Ugyanakkor felmerültek aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy ez az ellenálló képesség nem tart sokáig, és a vámok a fogyasztói árak emelkedésével az inflációt is fokozhatják.
A találkozókon várhatóan elemzik azokat a kockázatokat, amelyek rövid távon növelhetik a stagfláció lehetőségét az Egyesült Államokban, valamint a vámemelések várható késleltetett hatásait. Az éves találkozón várhatóan napirendre kerül az Egyesült Államok és Kína között újra fellángolt kereskedelmi feszültség is.
Donald Trump amerikai elnök kormánya kritikusan bírálja az IMF-et és a Világbankot, mert túlzottan összpontosítanak olyan kérdésekre, mint az éghajlatváltozás és a nemek közötti egyenlőség, és felszólítja ezeket az intézményeket, hogy összpontosítsanak "alapvető feladataikra”.
Emellett a Világbank az amerikai kormány nyomásával is szembesül, amely korlátozni kívánja a Kínának nyújtott hiteleket.
Az intézmények reformjára irányuló felhívások nyomán kíváncsiság övezi, hogy Daniel Katz, akinek kinevezését az IMF első alelnökévé október elején jóváhagyták, milyen szerepet fog betölteni új pozíciójában. Katz korábban az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent titkára volt, és azt a nézetet vallotta, hogy az Egyesült Államoknak korlátoznia kell Kína befolyását az IMF-ben és a Világbankban.
