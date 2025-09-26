Orbán Viktor élő adásban árulta el, mi zajlott le Trump és közte, amikor az orosz energiáról tárgyaltak: „Nincs szükségünk arra, hogy bármelyikünk elfogadja a másik érveit, mindenki teszi, amit akar”

Szeptember utolsó péntekén ismét interjút adott a Kossuth rádió Jó reggel Magyarország! című műsorában Orbán Viktor. A miniszterelnök szokás szerint a legfontosabb aktuális témák kapcsán osztja meg gondolatait.

Orbán Viktor személyesen is részt vesz a debreceni BMW-gyár átadásán / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő a beszéde elején kitért a Szőlő utcai esettel kapcsolatos hírekre. Orbán Viktor szerint a Szőlő utcában egy fiatal korúak börtöne van, fiú elkövetők számára. Az történt, hogy az intézmény vezetője lányokat futtatott prostituáltként. Ebben az ügyben zajlik a nyomozás. A pedofíliával kapcsolatos híresztelések a miniszterelnök szerint alaptalanok. A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény. Ugyanakkor egy ilyen súlyos bűncselekménnyel valakit alaptalanul vádolni szintén bűncselekmény, aminek meglesz a jogi következménye.

Orbán Viktor szerint nem mondhatunk le az orosz energiáról

Európa gazdasága vergődik. Régen a béke szigete volt, mára csak Közép-Európa, azon belül is leginkább Magyarország tekinthető annak. A gazdasági és társadalmi feszültégek miatt Nyugat-Európában erősödött az agresszió, és ez sajnos a politikába is begyűrűzött. Orbán szerint a politikusok felelőssége is, hogy vérmérsékletet gyakoroljanak.

Az orosz energiaforrások kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy egyetlen értelmes megoldás van: Magyarországnak nincs tengere, így tengeren nem lehet ide olajat és gázt szállítani, csak vezetéken keresztül. Olyan vezeték pedig csak az van, amik még a Szovjetunió alatt épültek. Ezt az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak is elmondta. Hozzátette, hogy Magyarország és az USA is szuverén ország.

Nincs szükségünk arra, hogy bármelyikünk elfogadja a másik érveit, mindenki teszi, amit akar.

A miniszterelnök idézte azt az IMF-jelentést, mely szerint az orosz energiaforrásokról való leválás következtében Magyarország gazdasága 4 százalékkal esne vissza. Ez katasztrofális lenne.

A családok és a sport támogatása fontos prioritás

Októberben indul az anyák adómentessége, melynek keretében egymillió olyan édesanya, aki legalább két gyermeket szült, függetlenül attól, hogy a gyermeke kiskorú vagy nagykorú, élete végéig nem fizet adót. A családoknak erre szükségük van. Orbán szerint ezt meg is tudják valósítani, ennek megvan a fedezete.