Meglepő helyen robbanthat az orosz vagyon: az eurót féltik tőle, Brüsszel amerikai és japán segítséget kér

Az Európai Unió vezetőinek koppenhágai csúcstalálkozóján nem sikerült megállapodni a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, mert a tagállamok egy részét, elsősorban a pénzt kezelő Belgiumot és az Európai Központi Bankot (EKB) még mindig nem győzték meg a terv jogszerűségéről. A vita folytatódik, és meg akarják nyerni mellé az Egyesült Államokat és Japánt is.

Az EU folytatja a vitát a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság legújabb terve szerint 140 milliárd eurós hitelt nyújtanának Ukrajnának a befagyasztott orosz eszközökből; Brüsszel szerint ez ravasz megoldás, mert nem kell elkobozni a belgiumi Euroclearnál lévő eszközöket, amivel nemzetközi jogot sértenének.

Nem sikerült azonban mindenkit meggyőzni, különösen Bart De Wever belga miniszterelnök óvatos, mivel

az országa viselné a legnagyobb terhet, ha Oroszország jogi lépéseket tenne ebben az esetben, ami biztosra vehető.

Aggódhatnának azonban a moszkvai retorzió miatt az Oroszországban maradt nyugati cégek is, mert az újonnan elfogadott orosz privatizációs mechanizmus keretében államosíthatják és gyorsan eladhatják az országban ragadt eszközeiket, válaszul az európai lépésekre. Orosz források szerint 288 milliárd dollár körüli összeg forog kockán – nagyjából annyi, mint az Európában befagyasztott orosz vagyon értéke.

Novemberben dönthetnek a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról

A vita folytatódik az EU-n belül a kérdésről, António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a döntés a következő, novemberi csúcstalálkozón születhet meg.

Addig azonban a Politico tudósítása szerint a legfejlettebb ipari államok, a G7 három uniós tagja, Németország, Franciaország és Olaszország az Egyesült Államokat és Japánt próbálja meggyőzni, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.

Friedrich Merz német kancellár (középen) az Egyesült Államok és Japán közreműködését próbálja elérni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az EKB ugyanis attól tart, hogy az orosz vagyon felhasználása alááshatja az euró globális hitelességét – de ez az aggodalom eloszlatható, ha olyan nagyhatalmak is hasonló lépéseket tesznek, mint Washington és Tokió.

A G7 pénzügyminisztereinek szerdai virtuális ülésén

az uniós trió megpróbálta meggyőzni a többieket az egységes fellépésről,

ez azonban végül nem került be a záróközleménybe. Abban csak annyi szerepelt, hogy vizsgálják az orosz eszközök felhasználásának lehetőségét.