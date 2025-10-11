Ilyen barát Trump: nem sajnálja a pénzt, megmenti a világ egyik legnagyobb országát – Amerika nélkül már összeomlott volna

Szinte azonnal erősödni kezdtek az amerikai dollárban kibocsátott argentin államkötvények és a peso is csütörtökön, miután Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere bejelentette, hogy Washington a peso vásárlásával siet Argentína segítségére.

Kirántották a sárból Argentína szekerét / Fotó: AFP

Argentína elkerülte a legrosszabbat

A 10 éves dollárkötvények jegyzése 4,6 centtel, 60,58 centre emelkedett dolláronként, míg az argentin fizetőeszköz 0,8 százalékkal erősödött. A zöldhasúért a bejelentést követően 1425 pesót kellett adni a devizapiacon, magyar idő szerint péntek reggelre pedig 1421,5 pesóra csökkent tovább a dollárkurzus.

A peso vásárlása mellett az Egyesült Államok az argentin központi bankkal egy 20 milliárd dollár értékű devizacsere-keretmegállapodást (devizaswap) is kötött – tette hozzá Bessent.

A megállapodások a két ország pénzügyminisztereinek négynapos washingtoni találkozóján jöttek létre, amelyen a Nemzetközi Valutaalap (IMF) képviselői is részt vettek.

Argentína súlyos likviditási válságban van

– írta Bessent az X platformon. Az amerikai pénzügyminisztérium készen áll arra, hogy haladéktalanul megtegyen minden szükséges intézkedést a piacok stabilitásának biztosítása érdekében.

A tárca szóvivője mindazonáltal nem adott pontos információt arról, hogy az Egyesült Államok pontosan mennyi pesót vásárolt, és hogy a devizacsere-megállapodás hogyan épül fel.

Később a Fox Newsnak nyilatkozva Bessent elmondta, hogy a támogatás nem mentőcsomag Argentínának, és hogy a peso alulértékelt.

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyébként már korábban közölte, hogy támogatni fogják a pénzügyi válságba került országot és elnökét, Javier Mileit, akit Trump a barátjának és ideológiai szövetségesének tart.

Ha nem tartották volna be ezt az ígéretet, Argentína teljesen összeomlott volna

– kommentálta a megállapodást Eduardo Ordonez Bueso, a Bankinvest befektetési cég elemzője.

Politikai fordulattól tartanak a befektetők

Az argentin pénzügyi piacok ugyanis nyomás alá kerültek, miután Milei pártja elvesztette a regionális választásokat. Főleg a párt eddigi legerősebb bázisának, Buenos Airesnek az elvesztése volt fájó, amiben jelentős szerepük volt a Milei közvetlen környezetét ért korrupciós vádaknak is.