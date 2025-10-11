Nincs lehetetlen: Brüsszel kitalálta a nagy trükköt, hogyan tud 140 milliárd eurót adni Ukrajnának úgy, hogy senki ne vegye észre

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Ukrajnának tervezett 140 milliárd eurós kölcsön garanciáit ne számítsák bele az uniós tagállamok költségvetési hiány- és adósságcéljaiba – jelentette be Valdis Dombrovskis gazdasági biztos pénteken. A lépés célja, hogy a tagállamok pénzügyi mozgástere ne szűküljön tovább az ukrajnai támogatás miatt.

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos szerint az új, 140 milliárd eurós ukrán hitelgaranciákat nem kellene beleszámítani a tagállamok költségvetési hiányába / Fotó: Anadolu via AFP

A hitelt az elképzelések szerint az orosz jegybank befagyasztott eszközei biztosítanák. Az Európai Unió erre a mintegy 300-350 milliárd dollárnyi vagyonra építené a kölcsönt, amelyet Kijev csak akkor fizetne vissza, ha Moszkva megtéríti a háborús károkat.

A konstrukció kockázatát tehát a jövőbeli orosz jóvátétel fedezné.

Dombrovskis szerint, mivel a garanciák „várhatóan nem kerülnének ténylegesen lehívásra”, nem növelnék a tagállami adósságot. A végső döntést azonban az Eurostat hozza majd meg, amelynek jóvá kell hagynia, hogy a garanciák statisztikailag ne számítsanak bele a költségvetési egyenlegbe.

A tervről a Reuters szerint pénteken tárgyaltak az uniós pénzügyminiszterek is, köztük az olasz Giancarlo Giorgetti, aki több tagállammal együtt aggályokat fogalmazott meg a garanciák terjedelmével kapcsolatban. Belgium például azt szeretné, ha a kockázatot az összes tagország közösen viselné, hiszen az orosz vagyonok jelentős része a belga Euroclear rendszeren keresztül van befagyasztva.

Dombrovskis emellett azt is jelezte, hogy a bizottság vizsgálja, miként lehetne megakadályozni, hogy egyes tagállamok blokkolják az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását. Jelenleg ugyanis az ilyen döntésekhez teljes egyhangúság kell az EU-ban, ami többször is nehézséget okozott.

Brüsszel: nem számít a költségvetési hiány, ha Ukrajnáról van szó

A biztos az IMF becslésére hivatkozva hozzátette, hogy Ukrajna 2026–2027-ben mintegy 60 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal nézhet szembe – a katonai támogatást nem számítva. Az ügyet a jövő héten Washingtonban, a Világbank és az IMF éves ülésein is napirendre tűzik a G7-országok pénzügyminiszterei.