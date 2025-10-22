Deviza
Azonnali gyárbezárásról döntött a KTM: kivonul Európa egyik legnagyobb országából – de Ausztria örülhet

A GasGas márka megmarad, de Ausztriába kerül a gyártás. Ami a spanyoloknak tragikus, megnyugtató lehet Ausztriában, a termelés áthelyezésével ugyanis nagyobb valószínűséggel maradhatnak meg a KTM osztrák telephelyei.
Murányi Ernő
2025.10.22., 15:04

Bezárja spanyolországi üzemét a KTM, és az ottani termelést a felső-ausztriai Mattighofenbe helyezi át – írja az Oberösterreichische Nachrichten online hírportál. A KTM spanyolországi telephelye azonban megmarad, akárcsak az ott gyártott GasGas márka.

Jorge Prado KTM
A GasGas gyártása is a KTM osztrák gyárához kerül / Fotó: Red Bull Content Pool via AFP

Ez a lépés lehetővé teszi, hogy egyesítsük a szakértelmünket, optimalizáljuk a termelési folyamatokat és növeljük a vállalaton belüli hatékonyságot

– mondta a Salzburger Nachrichten című osztrák lapnak a KTM szóvivője. 

Osztrák lesz a GasGas

Sajtóértesülések szerint a Barcelona közeli telephely a közelmúltban mintegy 300 embert foglalkoztatott. „A mattighofeni gyártóüzemben a termelésáthelyezés nem igényel létszámbővítést, ám nagyot nő a telephely jelentősége” – hangsúlyozták. Jelenleg a két ausztriai gyárban – Mattighofenben és Munderfingben – összesen mintegy ezer embert foglalkoztatnak.

Mattighofenben a KTM korábbi csődjét követően a termelés csak júliusban indult újra, miután a szerkezetátalakítási folyamat júniusban befejeződött. 

A GasGas 2019 óta a KTM része. A spanyol márka volt a harmadik, amelyet a KTM és a Husqvarna mellett a vállalatba integráltak. 

A Salzburger Nachrichten szerint 2021-ben eurómilliókat fektettek be a barcelonai gyár építésébe. Az utóbbi időben mind több pletyka keringett a GasGas esetleges megszűnéséről is, főleg miután a márka kivonult a motorsportból.

Ausztriában marad a KTM?

Noha a termelés átirányítása a spanyolországi gyár számára tragikus hír, a mattighofeniek örülhetnek, különösen mivel a közelmúltban szárnyra kaptak a termelés Indiába való áthelyezésével kapcsolatos találgatások.

A tavalyi csőd után ugyanis a vállalatot a Bajaj Auto 800 millió eurós pénzügyi injekciója mentette meg. Cserében azonban az indiai vállalat kizárólagos tulajdonába került a Pierer Bajaj, amelynek a KTM anyavállalatában, a svájci tőzsdén jegyzett Pierer-Mobility AG-ben 75 százalékos részesedése van. 

A Pierer-Mobility árfolyama szerdán 1,4 százalékkal, 12,86 frankra gyengült Zürichben. 

4 perc
hotel

Mérföldkőhöz érkezett az ikonikus Duna-parti szálloda felújítása

A felújítás következő állomása a toronydaru elbontása lesz ősz végéig
6 perc
Salrom

Parajdi sóbánya: a kormány menesztette a Salrom vezetését – a miniszter megtorlást ígér, „az igazság fájdalmas, de felelni fognak”

Az állam a károk megtérítéséért és a felelősök megbüntetéséért bírósághoz fordul.
8 perc
háború

Szijjártó Péter bejelentette: hazánk stratégiai fontosságú lépést tesz, új forrásokat keres – amerikai nukleáris fűtőelemeket vásárolhat Magyarország

A cél a megnövekedett nukleáris kapacitás biztonságos kiszolgálása.

