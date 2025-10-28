Deviza
Chrysler
Ram ProMaster
meghibásodás
visszahívás
Amerika
Stellantis

Hatalmas visszahívást jelentettek be, több százezer gépjármű érintett: kigyulladhat a hűtőventillátor

Több százezer autót kénytelen visszahívni a Chrysler elektromos meghibásodás miatt, ami a járművek kigyulladását okozhatja.
VG
2025.10.28, 06:06

Az Origo az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatalának (NHTSA) tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy a Chrysler 291 664 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, a hűtőventilátor elektromos hibája miatt.

Ram ProMaster furgon, Chrysler
A Chrysler közel 300 ezer Ram ProMastert hív vissza / Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

A Reuters kitér arra, hogy a bejelentés szerint a hűtőventilátor elektromos áramköre melegedhet túl, ami növeli a tűzveszélyt. A visszahívott járművek mindegyikében előfordul ez a meghibásodás, jelenleg keresik a megoldást az elhárítására. 

A Chrysler még a nyáron indított vizsgálatot

A biztonsági kockázatról az értesítő leveleket novemberben kapják meg az érintett gépjárműtulajdonosok. Amint megtalálják a végleges megoldást a hiba kiküszübölésére, újabb értesítést küldenek nekik.

A Chrysler a 2018 és 2026 között gyártott Ram ProMaster modelleket hívja vissza.

A MorningStar szerint a Chrysler anyavállalata, a Stellantis még júliusban indított vizsgálatot, miután azt észlelték, hogy egyes Ram ProMaster furgonoknál a hűtőventilátor modulból tűz csaphat ki. További részleteket itt olvashat a visszahívásról. 

