Elon Musk az OpenAI és a Google ellen készül – a Morgan Stanley-től igazolt új vezetőt

Elon Musk újabb változást hozott a mesterségesintelligencia-vállalata, az xAI felső vezetői csapatában. A milliárdos ezúttal Anthony Armstrongot, a Morgan Stanley korábbi bankárát nevezte ki pénzügyi igazgatónak (CFO) – tudta meg a Financial Times.

Elon Musk tovább formálja birodalma vezetői körét /Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Armstrong felel majd a pénzügyi irányításért az xAI és az X esetében is. Musk márciusban egyesítette az X-et és az xAI-t, az összevont cég mintegy 113 milliárd dollárt ér.

„Armstrong már több hete dolgozik az xAI-nál, és az elmúlt napokban hivatalosan is kinevezték pénzügyi igazgatónak” – mondta egy névtelenséget kérő forrás az üzleti lapnak.

Az xAI-nál több magas pozícióban is történt személyi csere az elmúlt hónapokban. Linda Yaccarino, az X vezérigazgatója júliusban lemondott, míg az xAI jogi igazgatója, Robert Keele, és korábbi CFO-ja, Mike Liberatore a nyáron távoztak.

Musk a mesterséges intelligencia fejlesztése terén igyekszik versenyre kelni az olyan szereplőkkel, mint az OpenAI vagy a Google DeepMind, miközben hatalmas összegeket fektet a szükséges infrastruktúra kiépítésébe.

Az xAI jelenleg új finanszírozási kört készít elő, amely 200 milliárd dollárra értékelné a céget – közölték befektetők, hozzátéve, hogy a tőkebevonás még nem zárult le.

Armstrong feladata lesz az is, hogy helyreállítsa az X pénzügyi stabilitását. A hirdetők jelentős része elhagyta a platformot, mióta Musk enyhítette a tartalommoderálási szabályokat, és a kritikus marketingeseknek azt üzente, hogy „menjenek a fenébe”.

A milliárdos a pénzügyi szakembert már korábbról ismeri, sőt Armstrong az üzletember egyik legfontosabb bizalmasává vált. Armstrong a Morgan Stanley-nél a globális technológiai fúziók és felvásárlások vezetője volt, és tagja annak a csapatnak, amelyet Musk a 44 milliárd dolláros Twitter-akvizíció lebonyolítására kért fel. A források szerint Armstrong és Musk ekkor kerültek közelebbi kapcsolatba. Később Armstrong a Trump-adminisztrációban is dolgozott, a Személyzeti Hivatal vezető tanácsadójaként, amikor Musk a Kormányzati Hatékonyság Hivatalát (Doge) vezette. Armstrong a nyáron távozott a kormányzatból.

Armstrong az xAI-nál Mike Liberatore helyét veszi át, aki mindössze három hónap után távozott a cégből, hogy a rivális OpenAI-hoz csatlakozzon.

Liberatore azért hagyta el a vállalatot, mert nézeteltérései voltak Musk belső körével a cégstruktúra és a szigorú pénzügyi célok kapcsán.