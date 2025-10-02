Deviza
Elon Musk történelmet írt: kapaszkodjunk meg, 165 ezermilliárd a vagyona, ennyi nem volt még senkinek

Elon Musk tegnap történelmet írt, miután ő lett a világon az első ember, akinek a vagyona elérte a félbillió dollárt. Ezzel már félúton jár afelé, hogy minden idők első dollárbilliomosa legyen.
Világgazdaság
2025.10.02., 13:45

Elon Musk szerdán újabb jelentős mérföldkövet ért el, ő lett az első ember, akinek a vagyona – a tőzsdei árfolyammozgások törvényszerűségei miatt ugyan még csak rövid időre, de – elérte a félbillió dollárt (165,4 ezermilliárd forint) – hívja fel a figyelmet az Origo.

Elon Musk
Elon Musk vagyona újabb elképesztő szintet ért el / Fotó: NurPhoto via AFP

Elon Musk lehet a világ első billiomosa

A Tesla részvényei a tegnapi kereskedésben közel 4 százalékkal emelkedtek, ami a becslések szerint 9,3 milliárd dollárral gyarapította Musk vagyonát, ez pedig elég volt ahhoz, hogy az üzletember vagyona a Forbes adatai szerint átlépje az 500 milliárd dolláros álomhatárt. A Tesla papírjainak árfolyama később valamelyest csökkent, és a tőzsdei záróárral számolva Musk összességében most mintegy 499,1 milliárd dollárral rendelkezhet. Ez mindenesetre azt jelenti, hogy félúton van afelé, hogy a világ első dollárbilliomosa legyen.

Decemberben egyébként Musk volt az első ember, akinek a vagyona meghaladta a 400 milliárd dollárt. Ez nem kis részben annak köszönhető, hogy az elektromosautó-gyártó cég részvényárfolyama majdnem megduplázódott, amióta Musk bejelentette, hogy visszalép a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) vezetői posztjáról, hogy több időt fordíthasson a Teslára. 

További vagyonosodását nagyban elősegítheti az a bőkezű kompenzációs csomag, amely Elon Muskot a világ első dollárbilliomosává teheti. Eszerint Musk még tíz évig kell hogy vezérigazgató maradjon a Teslánál, amelynek nyereségét ez idő alatt 17 milliárd dollárról 400 milliárd dollárra kell növelnie. Mindezért cserébe a Tesla csillagászati összegű részvényjuttatásban részesítené az üzletembert – erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Nem a Tesla az egyetlen cég, amelynek Musk a hatalmas vagyonát köszönheti. 

A 2002-ben alapított SpaceX mára 400 milliárd dollárt ér, szemben a tavaly decemberi 350 milliárd dollárral. Musk 42 százalékos részesedéssel rendelkezhet a cégben, amelynek értéke 168 milliárd dollár. Az xAI Holdings 113 milliárd dollárt érhet, Musk 53 százalékos tulajdonrésze pedig 60 milliárd dollárt.

Az 500 milliárd dolláros nettó vagyon elérése csak a legújabb az üzletember által az elmúlt fél évtizedben elért mérföldkövek sorában. Ebben a cikkünkben bemutatjuk a Tesla-alapító vagyonosodásának folyamatát.

Elon Musk

Elon Musk történelmet írt: kapaszkodjunk meg, 165 ezermilliárd a vagyona, ennyi nem volt még senkinek

Elképesztő álomhatárhoz érkezett a dúsgazdag üzletember.
startup

Elon Musk feje vörösödhet: a ChatGPT-s OpenAI lett a világ legértékesebb startupja, lekörözve a SpaceX-et

Mindezt úgy, hogy még mindig nem termelnek profitot.
