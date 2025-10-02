Egyetlen pillanat alatt 21 százalékkal drágulhat a gáz Magyarországon és sokkal rosszabb is jöhet: ez az oka, hogy még nem kell kifizetni

Az európai gázárak emelkedése újra ráirányította a figyelmet Brüsszel elhibázott energiapolitikájára. Gyürk András EP-képviselő szerint a rezsicsökkentés és a magyar kormány áll ki leginkább a családok védelmében, míg az uniós intézkedések és hazai támogatóik csak terheket hoznának a háztartásokra.

Az európai gázárak drágulása Gyürk András szerint újra rávilágított Brüsszel hibás energiapolitikájára / Fotó: noomcpk / Shutterstock

Az Európai Bizottság energiapolitikája kudarcot vallott

– jelentette ki Gyürk András, aki a londoni ICE tőzsde legfrissebb adatsorára hívta fel a figyelmet.

A számok nem hazudnak: 2025 első kilenc hónapjában a földgáz európai piaci ára átlagosan 38,3 euróra emelkedett megawattóránként, ami az előző évhez képest 21 százalékos növekedést jelent.

Ez a trend a magyar kormány szerint újra igazolja, mennyire fontos volt a rezsicsökkentés fenntartása.

Hiába emelkednek az európai gázárak, a rezsicsökkentés kitart

Az EP-képviselő hangsúlyozta: ha Magyarország engedett volna Brüsszelnek és a Tisza Pártnak, amelyek a rezsicsökkentés eltörlését követelték, ma a magyar családok közvetlenül fizetnék meg a drágulás árát:

egy ilyen lépés már most több mint 21 százalékkal növelte volna a rezsiszámlákat;

az orosz energiaimport betiltása pedig a gázárakat követve három és félszeresére hajtotta volna fel a költségeket.

Ez egy átlagos magyar család számára évente több mint 500 ezer forint pluszkiadást jelentene.

Ez a többletteher teljességgel elfogadhatatlan. Mi, patrióta fideszes politikusok a magyar emberek érdekeiért küzdünk

– fogalmazott Gyürk.

A politikus szerint Brüsszel energiapolitikája a szankciókra és egy irreális zöldstratégiára épül, amelyek zsákutcába vezették Európát. „A Bizottság és hazai szövetségesei továbbra is a rezsicsökkentés eltörlését követelik, miközben az európai emberek és vállalkozások már most is egy újabb évet kénytelenek magas energiaárak mellett eltölteni” – tette hozzá.

Gyürk arra is kitért, hogy a nemzeti konzultáció kiemelt jelentőséggel bír, mert több millió magyar emberrel közösen lehet gátat szabni a brüsszeli törekvéseknek.