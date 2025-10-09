Nincs pénz, kirúgták az ENSZ-békefenntartók negyedét

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) csökkenti a békefenntartó misszióinak és műveleteinek költségét, ami miatt a katonák negyedét hazaküldik a következő hónapokban – tudta meg az AP hírügynökség egy magas rangú ENSZ-tisztviselőtől. A döntés oka az Egyesült Államok újabb finanszírozási megszorítása, ami komoly hatással van a világszervezetre.

Az ENSZ leépíti a békefenntartó katonák egy részét, újra fellángolhatnak a világ konfliktuszónái / Fotó: AFP

A több mint 50 000 békefenntartó közül körülbelül 13–14 ezer katonát és rendőrt küldenek haza kilenc aktív misszióból. A békefenntartó költségvetés pedig mintegy 15 százalékkal csökken az idei évben.

Az ENSZ 193 tagállama jogilag köteles hozzájárulni a békefenntartáshoz. António Guterres ENSZ-főtitkár korábban hangsúlyozta, hogy a szervezet békefenntartó költségvetése „a globális katonai kiadások csupán töredéke – mintegy 0,5 százaléka –, mégis az egyik leghatékonyabb és leggazdaságosabb eszköz a nemzetközi béke és biztonság megőrzésére”.

A békefenntartó erők átfogó reformjáról szóló döntés azután született, hogy Guterres kedden egyeztetett a főbb donorországok képviselőivel, köztük Mike Waltz-cal, az Egyesült Államok új ENSZ-nagykövetével.

Az amerikai kormány szerint az ENSZ túlbürokratizált és párhuzamosan működő szervezeteket tart fenn, amik miatt az Egyesült Államok addig nem folyósít további támogatásokat, amíg a külügyminisztérium fel nem méri minden ENSZ-ügynökség és program hatékonyságát. Trump januári újraválasztása után elrendelte az ENSZ és más nemzetközi intézmények felülvizsgálatát, ami már több szervezetből – például az UNESCO-ból, az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) és az ENSZ emberi jogi tanácsából – való kilépéshez vezetett, mások finanszírozását pedig felülvizsgálják.

Az ENSZ több mint 60 hivatalában és programjában 20 százalékos létszámleépítés várható, ami részben Guterres reformjának, részben a Trump-féle megszorításoknak a következménye.

Waltz a múlt héten adott televíziós interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok célja „az ENSZ visszaterelése az alapfeladatához: a béke előmozdításához, fenntartásához és a háborúk megelőzéséhez”. Hozzátette: „minden más fölösleges dolgot meg kell szüntetni.”