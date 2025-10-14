Deviza
EUR/HUF392.31 +0.16% USD/HUF339.33 +0.17% GBP/HUF450.05 -0.36% CHF/HUF421.94 +0.21% PLN/HUF92 +0.06% RON/HUF77.06 +0.08% CZK/HUF16.12 +0.04% EUR/HUF392.31 +0.16% USD/HUF339.33 +0.17% GBP/HUF450.05 -0.36% CHF/HUF421.94 +0.21% PLN/HUF92 +0.06% RON/HUF77.06 +0.08% CZK/HUF16.12 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,377.92 -0.22% MTELEKOM1,798 +0.22% MOL2,770 -0.87% OTP30,020 -0.27% RICHTER10,470 +0.38% OPUS551 +0.18% ANY7,280 -1.1% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,550.89 -0.45% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,196.83 -0.49% BUX102,377.92 -0.22% MTELEKOM1,798 +0.22% MOL2,770 -0.87% OTP30,020 -0.27% RICHTER10,470 +0.38% OPUS551 +0.18% ANY7,280 -1.1% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,550.89 -0.45% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,196.83 -0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nemesfémpiac
arany
kereskedelmi háború
ezüst

Történelmi csúcson az ezüst ára, tovább drágulás várható

A közel-keleti rendezés csökkentette a nemesfémek piaci hátszelét. A kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek azonban ismét lendületet adtak: az ezüst történelmi csúcsra drágult.
D. GY.
2025.10.14., 09:04

A ezüst ára az azonnali piacon unciánként 52,50 dollár fölé emelkedett, új történelmi csúcsot érve el, ezzel túlszárnyalva az 1980-ban beállított, hírhedt piaci manipulációs kísérlet idején mért rekordot - írja a Bloomberg.

ezüst
Ismét drágulnak a nemesfémek, az arany után történelmi csúcson az ezüst árfolyama is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A londoni árak az azonnali piacon 0,4 százalékkal emelkedtek, egészen 52,5868 dollárig unciánként, meghaladva az 1980 januárjában a chicagói árutőzsde (Chicago Board of Trade) által felügyelt, mára megszűnt kontraktuson elért csúcsot. 

Az ezüst azon kevés nyersanyagpiacok egyike volt, amelyek még nem döntötték meg az 1970-es és 1980-as évek árrobbanásai során beállított rekordjaikat. 

A közel-keleti fejlemények az utóbbi időben csökkentették az aranypiac hátszelét, de most az Egyesült Államok és Kína közötti fellángoló kereskedelmi feszültségek miatt újra felbukkantak a kockázatok

mondta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.

Fényes, de kockázatos jövő állhat az ezüst előtt

A Goldman Sachs szerint

az ezüst ára középtávon várhatóan emelkedni fog

a magánbefektetések miatt, de figyelmeztetett a megnövekedett rövid távú volatilitásra és az aranyhoz képest lefelé mutató kockázatokra.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
765 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Hszi Csin-ping

Váratlan szövetségest talált Kína – Trump már kiszemelte, most a keleti nagyhatalommal ölelkeznek

Kulcsfontosságú európai sziget működik együtt Pekinggel.
6 perc
közel-kelet

Orbán Viktor olyat posztolt a béketárgyalások után, amit kevesen vártak – megnevezte Európa gyenge pontját, óriási sértettségről beszél a miniszterelnök

Egyiptomban, Sarm es-Sejkben tartott közel-keleti békecsúcson több mint 20 ország vezetői vettek részt, köztük Orbán Viktor. A magyar kormányfő szerint a közel-keleti béketárgyalásokon az állhatatosság alapvető fontosságú, ezért lehet sikeres a kitartó Donald Trump az európai vezetőkkel szemben.
3 perc
arany

Történelmi csúcson az ezüst ára, tovább drágulás várható

A kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek ismét lendületet adtak: az ezüst történelmi csúcsra drágult.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu