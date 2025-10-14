Kína felfoghatatlan ajánlatot tett Trumpnak: kilóra megveszi Amerikát, ezermilliárd dollárt fizetne – egyetlen feltételt szabott

Kína új frontot nyitott az amerikai gazdasági térben: Hszi Csin-ping elnök tárgyalói rekordösszegű, ezermilliárd dolláros működőtőke-befektetést ajánlanak az Egyesült Államoknak, ha Donald Trump és kormánya hajlandóak enyhíteni a nemzetbiztonsági korlátozásokon a kínai ügyletekkel szemben.
A javaslat szerint Peking modern gyárakat és infrastruktúrát építene az USA-ban, amerikai munkaerőt és beszállítókat alkalmazva, cserébe pedig a nemzetbiztonsági korlátozások enyhítése mellett az importált alkatrészekre és nyersanyagokra teljes vámmentességet kérnek, hogy a beruházások csak Kínából biztosítható alapanyagok importja mellett jöhetnének létre.
A Bloomberg szerint a javaslat ráadásul nem hitel, hanem hosszú távú, stratégiai befektetések sorozata lenne a termelő ágazatokba, amelyek az amerikai gazdaságot revitalizálnák, és egyben erősítik a Trump-adminisztráció második ciklusának prioritását: a jelentős, globális beruházások bevonzását az Egyesült Államokba.
A kínai ajánlatban azonban komoly geopolitikai kikötés is szerepel: Peking azt várja, hogy Washington változtasson Tajvannal kapcsolatos politikáján és csökkentse katonai jelenlétét a csendes-óceáni térségben.
Ez éles fordulat az első Trump-ciklus kereskedelmi tárgyalásaihoz képest, amikor a hangsúly amerikai exportokon volt, nem közvetlen befektetések bevonzásán.
A fenyegetés nyomán az amerikai tőzsdék esni kezdtek, miközben Trump jelezte, hogy a Hszi Csin-pinggel tervezett közelgő csúcstalálkozót is törölheti. Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy óriási mértékben megemelheti a Kínából származó importvámokat, válaszul Peking ritkaföldfém-exportjának korlátozására.
A Fehér Ház egyelőre mérlegel. Egy zárt ajtós nyilatkozat szerint a jelenlegi prioritás a Kínával kötött ideiglenes kereskedelmi megállapodások betartatása.
Ugyanakkor a TikTok-keretmegállapodás modellje – Washington ellenőrzése a kínai cég amerikai működése felett – iránymutató lehet egy nagyobb befektetési csomag esetén.
Az ajánlat a washingtoni elit egy részét sokkolta. Matt Pottinger, a Trump-adminisztráció korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese szerint a kínai javaslat „egyenértékű lenne az Egy övezet, Egy út kezdeményezés amerikai csatlakozásával, sőt talán végállomásává is válna”.
Mások viszont optimisták: a gyors megállapodás akár az APEC-csúcstalálkozóig Dél-Koreában megköttethet, és a világ két legnagyobb gazdasága karácsonyra örömhírt is kaphat.
A kihívás világos: Kína készen áll jelentős tőkét mozgatni az amerikai gazdaságban, de Washingtonnak meg kell találnia, hogyan egyensúlyozzon a gazdasági nyereség és a nemzetbiztonsági kockázatok között.
A vezető indexek mind estek, és a globális növekedési kilátások is bizonytalanná váltak. A Wall Street váratlanul térdre rogyott pénteken, miután Donald Trump amerikai elnök masszív vámemelést helyezett kilátásba a kínai ritkaföldfém-korlátozások miatt.
