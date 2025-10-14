Deviza
Kína felfoghatatlan ajánlatot tett Trumpnak: kilóra megveszi Amerikát, ezermilliárd dollárt fizetne – egyetlen feltételt szabott

Az ajánlat nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai következményekkel is járhat, miközben a Fehér Ház még mérlegeli a lehetőségeket. Hszi Csin-ping kínai elnök tárgyalói rekordnagyságú, ezermilliárd dolláros befektetési csomagot kínálnak az Egyesült Államoknak, ha Washington lazít a Kína-ellenes politikáján.
Nemes Tamás
2025.10.14, 09:01
Frissítve: 2025.10.14, 09:33

Kína új frontot nyitott az amerikai gazdasági térben: Hszi Csin-ping elnök tárgyalói rekordösszegű, ezermilliárd dolláros működőtőke-befektetést ajánlanak az Egyesült Államoknak, ha Donald Trump és kormánya hajlandóak enyhíteni a nemzetbiztonsági korlátozásokon a kínai ügyletekkel szemben.

Donald Trump Hszi Csin-ping kína
Hszi Csin-ping kínai elnök tárgyalói rekordnagyságú, ezermilliárd dolláros befektetési csomagot kínálnak az Egyesült Államoknak, ha Trump lazít a Kína-ellenes politikáján / Fotó: AFP

A javaslat szerint Peking modern gyárakat és infrastruktúrát építene az USA-ban, amerikai munkaerőt és beszállítókat alkalmazva, cserébe pedig a nemzetbiztonsági korlátozások enyhítése mellett az importált alkatrészekre és nyersanyagokra teljes vámmentességet kérnek, hogy a beruházások csak Kínából biztosítható alapanyagok importja mellett jöhetnének létre.

A Bloomberg szerint a javaslat ráadásul nem hitel, hanem hosszú távú, stratégiai befektetések sorozata lenne a termelő ágazatokba, amelyek az amerikai gazdaságot revitalizálnák, és egyben erősítik a Trump-adminisztráció második ciklusának prioritását: a jelentős, globális beruházások bevonzását az Egyesült Államokba.

Kína rövidre vágta a mézesmadzagot

A kínai ajánlatban azonban komoly geopolitikai kikötés is szerepel: Peking azt várja, hogy Washington változtasson Tajvannal kapcsolatos politikáján és csökkentse katonai jelenlétét a csendes-óceáni térségben.

Ez éles fordulat az első Trump-ciklus kereskedelmi tárgyalásaihoz képest, amikor a hangsúly amerikai exportokon volt, nem közvetlen befektetések bevonzásán.

A Fehér Ház egyelőre mérlegel. Egy zárt ajtós nyilatkozat szerint a jelenlegi prioritás a Kínával kötött ideiglenes kereskedelmi megállapodások betartatása. 

Ugyanakkor a TikTok-keretmegállapodás modellje – Washington ellenőrzése a kínai cég amerikai működése felett – iránymutató lehet egy nagyobb befektetési csomag esetén.

Az ajánlat a washingtoni elit egy részét sokkolta. Matt Pottinger, a Trump-adminisztráció korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese szerint a kínai javaslat „egyenértékű lenne az Egy övezet, Egy út kezdeményezés amerikai csatlakozásával, sőt talán végállomásává is válna”.

Mások viszont optimisták: a gyors megállapodás akár az APEC-csúcstalálkozóig Dél-Koreában megköttethet, és a világ két legnagyobb gazdasága karácsonyra örömhírt is kaphat.

A kihívás világos: Kína készen áll jelentős tőkét mozgatni az amerikai gazdaságban, de Washingtonnak meg kell találnia, hogyan egyensúlyozzon a gazdasági nyereség és a nemzetbiztonsági kockázatok között.

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
