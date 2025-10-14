Richter: az erős forint hátrány, de így is nagy rali jöhet – vételre ajánlják a részvényt

Frissen kiadott elemzésében csökkentette a Richter részvényeire vonatkozó célárát az Erste, de továbbra is vételre ajánlja azokat a magas hozamlehetőség miatt.
A kedden frissített vállalatértékelés alapján a korábbi 12 766 forint helyett 12 190 forintig emelkedhet a magyar gyógyszergyártó papírjainak kurzusa egyéves távlaton. Ez 17 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi szintről.
A két számjegyű hozampotenciál tükrében változatlanul felhalmozást javasol az Erste.
Az elemző szerint a Richter részvényárfolyama a jelenlegi szinten nem tükrözi a vállalat szilárd hosszú távú növekedési kilátásait, amelyeket a női egészség szegmensében megerősödő pozíciója, valamint a Vraylar potenciáljának teljes kiaknázása, továbbá az AbbVie-vel folytatott, a Vraylar 2.0-ra fókuszáló K+F-együttműködés előnyeinek kihasználása is elősegít.
A vállalatértékelési modellben a bankház több helyen is módosított korábbi várakozásain. Ezek közül a legfontosabbak, hogy
Az idei évre 938,6 milliárd forintos árbevétellel számol az Erste, miközben EBIT-előrejelzést 2,6 százalékkal 282,2 milliárd forintra emelte. A nettó nyereség 232,7 milliárd forintra futhat be, ami 3,9 százalékos csökkenést jelent a korábbi előrejelzéshez képest.
Az Erste 2026-ra vonatkozóan továbbra is óvatosan optimista. A női egészség bővülő árbevétele, a bioszimiláris termékbevezetésekből származó előnyök és a költségoptimalizálásra való folyamatos összpontosítás jó ómen a 2026-os kilátásokat illetően: 252,1 milliárd forintos nettó nyereséget (8,3 százalékos növekedést) és 980,7 milliárd forintos árbevételt (4,5 százalékos bővülést) prognosztizál az elemző.
Az LSEG adatbázisában szereplő Richter-célárak átlaga ezzel 12 233 forintra módosult, az Erste ezzel nagyjából középre lőtte be a hazai blue chipre vonatkozó árfolyam-várakozását. A szakértői konszenzus is bő 17 százalékos ralit vetít előre.
A társaság részvényeit követő kilenc befektetési szolgáltató közül hét vételt, további kettő pedig tartást javasol. A legoptimistább Concorde 14 050 forintra várja a kurzust, míg a legvisszafogottabb, 9435 forintos célárat a Wood & Company tartja érvényben.
A Richter részvényei 0,2 százalékos emelkedéssel indították a keddi kereskedést, az év eleje óta azonban alig fél százalékkal került feljebb a kurzus.
