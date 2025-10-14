Deviza
Richter: az erős forint hátrány, de így is nagy rali jöhet – vételre ajánlják a részvényt

Csökkentette a magyar gyógyszergyártó részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását az Erste. Az erős forint nem kedvez a társaságnak, de a Richter így is 17 százalékkal többet érhet, ezért továbbra is érdemes venni a papírt.
K. T.
2025.10.14, 10:28
Frissítve: 2025.10.14, 12:28

Frissen kiadott elemzésében csökkentette a Richter részvényeire vonatkozó célárát az Erste, de továbbra is vételre ajánlja azokat a magas hozamlehetőség miatt.

Richter, célár
A Richter részvényei bő 15 százalékkal érhetnek többet az Erste friss célára alapján / Fotó: Kallus György

A kedden frissített vállalatértékelés alapján a korábbi 12 766 forint helyett 12 190 forintig emelkedhet a magyar gyógyszergyártó papírjainak kurzusa egyéves távlaton. Ez 17 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi szintről.

A két számjegyű hozampotenciál tükrében változatlanul felhalmozást javasol az Erste.

Lehet még erő a Richterben, de az erős forint most nem segít

Az elemző szerint a Richter részvényárfolyama a jelenlegi szinten nem tükrözi a vállalat szilárd hosszú távú növekedési kilátásait, amelyeket a női egészség szegmensében megerősödő pozíciója, valamint a Vraylar potenciáljának teljes kiaknázása, továbbá az AbbVie-vel folytatott, a Vraylar 2.0-ra fókuszáló K+F-együttműködés előnyeinek kihasználása is elősegít.

A vállalatértékelési modellben a bankház több helyen is módosított korábbi várakozásain. Ezek közül a legfontosabbak, hogy 

  1. az oroszországi gyógyszer-értékesítés növekedési üteme a korábban előrejelzettnél erőteljesebb lehet, ellensúlyozva az ukrajnai gyengeséget, és ezáltal növelve kelet-európai értékesítési előrejelzést; 
  2. a K+F-kiadások kisebb mértékben nőhetnek, a közelmúltbeli akvizíciók hatását ellensúlyozva a biotechnológiai szegmens csökkenése várható; 
  3. a korábban vártnál rosszabb pénzügyi eredményre van kilátás, amelyet a gyengébb amerikai dollár is befolyásol; és 
  4. a 2025-ös adóteher az eredetileg vártnál nagyobb lehet.

Ilyen eredményt szállíthat a Richter idén és jövőre

Az idei évre 938,6 milliárd forintos árbevétellel számol az Erste, miközben EBIT-előrejelzést 2,6 százalékkal 282,2 milliárd forintra emelte. A nettó nyereség 232,7 milliárd forintra futhat be, ami 3,9 százalékos csökkenést jelent a korábbi előrejelzéshez képest.

Az Erste 2026-ra vonatkozóan továbbra is óvatosan optimista. A női egészség bővülő árbevétele, a bioszimiláris termékbevezetésekből származó előnyök és a költségoptimalizálásra való folyamatos összpontosítás jó ómen a 2026-os kilátásokat illetően: 252,1 milliárd forintos nettó nyereséget (8,3 százalékos növekedést) és 980,7 milliárd forintos árbevételt (4,5 százalékos bővülést) prognosztizál az elemző.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Az LSEG adatbázisában szereplő Richter-célárak átlaga ezzel 12 233 forintra módosult, az Erste ezzel nagyjából középre lőtte be a hazai blue chipre vonatkozó árfolyam-várakozását. A szakértői konszenzus is bő 17 százalékos ralit vetít előre.

A társaság részvényeit követő kilenc befektetési szolgáltató közül hét vételt, további kettő pedig tartást javasol. A legoptimistább Concorde 14 050 forintra várja a kurzust, míg a legvisszafogottabb, 9435 forintos célárat a Wood & Company tartja érvényben.

A Richter részvényei 0,2 százalékos emelkedéssel indították a keddi kereskedést, az év eleje óta azonban alig fél százalékkal került feljebb a kurzus.


 

