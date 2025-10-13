Megfizethetetlen a befektetési arany, de elszállt az ezüst is

Donald Trump és a kínai elnök vámháborús bejelentései rángatták a piacokat. Péntek este újabb 100 százalékos vámot jelentett be az amerikai elnök az összes kínai árura, miután Kína közölte, hogy november 1-jétől korlátozza a ritkaföldfémek exportját. A hírre rekordot döntött a befektetési arany és az ezüst.
Donald Trump amerikai elnök tegnap már finomított az álláspontján, s úgy fogalmazott:
Minden rendben lesz az Egyesült Államok és Kína között, a kínai elnöknek csak rossz napja volt.
Az amerikai elnök közösségi oldalán közölte, hogy az Egyesült Államok segíteni akar Kínának, nem ártani neki. Eközben JD Vance amerikai alelnök burkoltan megfenyegette Kínát, s úgy fogalmazott: reményei szerint az észszerűség útját választja Kína, és nem indít kereskedelmi háborút. Vance szerint Trumpnak sokkal több ütőkártyája van arra az esetre, ha Peking agresszívan reagálna.
A kínai kereskedelmi minisztérium közleményt adott ki, melyben jelezték, hogy nem akarnak kereskedelmi háborút, de nem is tartanak tőle, s figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul korrigálja hibás gyakorlatát.
A magas vámokkal való folyamatos fenyegetőzés nem megfelelő módja a Kínával való együttműködésnek.
A hírre az arany ára rekordmagasságra emelkedett: 4078,05 dollár per unciára. Az ezüst is csúcsokat döntött, s 51,70 dolláros unciánkénti szintre emelkedett hétfőn.
A közel-keleti fejlemények az utóbbi időben csökkentették az aranypiac hátszelét, de most az Egyesült Államok és Kína közötti fellángoló kereskedelmi feszültségek miatt újra felbukkantak a kockázatok
– mondta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.
A Goldman Sachs szerint
az ezüst ára középtávon várhatóan emelkedni fog
a magánbefektetések miatt, de figyelmeztetett a megnövekedett rövid távú volatilitásra és az aranyhoz képest lefelé mutató kockázatokra.
