Megfizethetetlen a befektetési arany, de elszállt az ezüst is

Donald Trump és a kínai elnök vámháborús bejelentései rángatták a piacokat. Péntek este újabb 100 százalékos vámot jelentett be az amerikai elnök az összes kínai árura, miután Kína közölte, hogy november 1-jétől korlátozza a ritkaföldfémek exportját. A hírre rekordot döntött a befektetési arany és az ezüst.

Egyre drágább a befektetési arany / Fotó: AFP

Kölcsönösen megfenyegették egymást

Donald Trump amerikai elnök tegnap már finomított az álláspontján, s úgy fogalmazott:

Minden rendben lesz az Egyesült Államok és Kína között, a kínai elnöknek csak rossz napja volt.

Az amerikai elnök közösségi oldalán közölte, hogy az Egyesült Államok segíteni akar Kínának, nem ártani neki. Eközben JD Vance amerikai alelnök burkoltan megfenyegette Kínát, s úgy fogalmazott: reményei szerint az észszerűség útját választja Kína, és nem indít kereskedelmi háborút. Vance szerint Trumpnak sokkal több ütőkártyája van arra az esetre, ha Peking agresszívan reagálna.

A kínai kereskedelmi minisztérium közleményt adott ki, melyben jelezték, hogy nem akarnak kereskedelmi háborút, de nem is tartanak tőle, s figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul korrigálja hibás gyakorlatát.

A magas vámokkal való folyamatos fenyegetőzés nem megfelelő módja a Kínával való együttműködésnek.

Csúcson a befektetési arany és az ezüst

A hírre az arany ára rekordmagasságra emelkedett: 4078,05 dollár per unciára. Az ezüst is csúcsokat döntött, s 51,70 dolláros unciánkénti szintre emelkedett hétfőn.

A közel-keleti fejlemények az utóbbi időben csökkentették az aranypiac hátszelét, de most az Egyesült Államok és Kína közötti fellángoló kereskedelmi feszültségek miatt újra felbukkantak a kockázatok

– mondta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.

A Goldman Sachs szerint

az ezüst ára középtávon várhatóan emelkedni fog

a magánbefektetések miatt, de figyelmeztetett a megnövekedett rövid távú volatilitásra és az aranyhoz képest lefelé mutató kockázatokra.