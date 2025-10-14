Részvénypiac: ismét bizonytalanná vált a Trump–Hszi Csin-ping-találkozó, eszkalálódhat a vámháború – minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az ázsiai részvénypiacok kedden megbicsaklottak, mivel bár úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok és Kína a hónap végén végre folytatja a kereskedelmi tárgyalásokat, a két ország közötti tartós megállapodás esélyeit továbbra is bizonytalanság övezi.
A piacok korábban még csatlakoztak a hétfői pénzpiaci emelkedéshez, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is tervezi találkozóját Hszi Csin-ping kínai vezetővel Dél-Koreában, október végén.
A globális részvénypiacok nagyot zuhantak pénteken, miután Trump 100 százalékos vámokat jelentett be Kínával szemben, visszahozva az áprilisi „Felszabadulás Napja” bejelentés utáni piaci volatilitást. Az eladási hullám csak azután állt meg, hogy az amerikai elnök enyhített retorikáján. A Citi elemzői szerint nem várható a Peking és Washington közötti kereskedelmi feszültségek további eszkalációja.
Ennek oka nem annyira a hétvégi, megnyugtató Trump-bejegyzés, hanem inkább az, hogy Kína lehet az egyetlen ország, amely valódi alkupozícióval rendelkezik, ezért az Egyesült Államok kénytelen lehet rugalmasabb tárgyalási álláspontot képviselni
– idézi az elemzést a Reuters.
Kína kereskedelmi minisztériumának szóvivője ugyanakkor kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem folytathat tárgyalásokat úgy, hogy közben fenyegetéseket tesz – ez továbbra is bizonytalanságban tartotta a piacokat egy szélesebb körű kereskedelmi megállapodás esélyeit illetően.
Keddtől az Egyesült Államok és Kína kikötői díjakat számít fel a tengeri szállítmányozó cégeknek,
amelyek mindent szállítanak az ünnepi játékoktól kezdve a nyersolajig, ezzel a tengeri útvonalakat a két legnagyobb gazdaság közötti kereskedelmi háború új frontjává téve.
A kereskedők továbbra is szinte biztosra veszik, hogy a Federal Reserve a hónap végén kamatcsökkentést hajt végre. A határidős Fed-alapok árazása
Az euró alig mozdult, 1,1571 dolláron állt, miután
Emmanuel Macron francia elnök hétfőn elutasította a lemondására irányuló felhívásokat, noha kormánya két bizalmatlansági indítvány miatt a hét végére akár meg is bukhat.
