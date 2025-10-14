Deviza
Részvénypiac: ismét bizonytalanná vált a Trump–Hszi Csin-ping-találkozó, eszkalálódhat a vámháború – minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Hiába ütött meg az amerikai elnök békülékenyebb hangnemet Kínával szemben, Peking szerint nem lehet folyamatos vámfenyegetések közepette tárgyalni. A részvénypiac így bizonytalan a kínai–amerikai vámháborúval kapcsolatban, újabb eszkalációtól tart.
D. GY.
2025.10.14., 07:52

Az ázsiai részvénypiacok kedden megbicsaklottak, mivel bár úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok és Kína a hónap végén végre folytatja a kereskedelmi tárgyalásokat, a két ország közötti tartós megállapodás esélyeit továbbra is bizonytalanság övezi.

Trump Hszi Csin-ping részvénypiac
Trump és Hszi Csin-ping – aggódik a részvénypiac a kereskedelmi tárgyalások miatt / Fotó: AFP
  • A MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely nem tartalmazza a japán mutatókat),
  • és az S&P 500 határidős ügyletei korai emelkedés után ellaposodtak. 

A piacok korábban még csatlakoztak a hétfői pénzpiaci emelkedéshez, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is tervezi találkozóját Hszi Csin-ping kínai vezetővel Dél-Koreában, október végén.

  • A Wall Street fő indexei volt, hogy 2,2 százalék pluszban is jártak az éjszakai kereskedelem során, elsősorban a csipgyártók hasítottak, miután Trump enyhébb hangnemet ütött meg a Kínával fennálló kereskedelmi feszültségek kapcsán.

A globális részvénypiacok nagyot zuhantak pénteken, miután Trump 100 százalékos vámokat jelentett be Kínával szemben, visszahozva az áprilisi „Felszabadulás Napja” bejelentés utáni piaci volatilitást. Az eladási hullám csak azután állt meg, hogy az amerikai elnök enyhített retorikáján. A Citi elemzői szerint nem várható a Peking és Washington közötti kereskedelmi feszültségek további eszkalációja. 

Ennek oka nem annyira a hétvégi, megnyugtató Trump-bejegyzés, hanem inkább az, hogy Kína lehet az egyetlen ország, amely valódi alkupozícióval rendelkezik, ezért az Egyesült Államok kénytelen lehet rugalmasabb tárgyalási álláspontot képviselni 

idézi az elemzést a Reuters.

Kína kereskedelmi minisztériumának szóvivője ugyanakkor kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem folytathat tárgyalásokat úgy, hogy közben fenyegetéseket tesz – ez továbbra is bizonytalanságban tartotta a piacokat egy szélesebb körű kereskedelmi megállapodás esélyeit illetően.

Aggódik a részvénypiac a kereskedelmi háború eszkalációja miatt

Keddtől az Egyesült Államok és Kína kikötői díjakat számít fel a tengeri szállítmányozó cégeknek, 

amelyek mindent szállítanak az ünnepi játékoktól kezdve a nyersolajig, ezzel a tengeri útvonalakat a két legnagyobb gazdaság közötti kereskedelmi háború új frontjává téve.

  • A hongkongi Hang Seng index a korai emelkedés után 0,4 százalékkal esett, 
  • a kínai blue chip részvények mutatója, a CSI300 0,1 százalékkal csúszott lejjebb. 
  • Az ázsiai piacokat a tajvani index  0,8 százalékos emelkedése vezette, 
  • miután a TSMC árfolyamcsúcsot ért el; az OpenAI bejelentette, hogy a Broadcommal közösen fejleszti első saját mesterségesintelligencia-processzorait. 
  • A dél-koreai Kospi index 0,6 százalékkal emelkedett, a Samsung Electronics kedden 32 százalék harmadik negyedéves működési nyereségnövekedést vetített előre az előző évhez képest, felülmúlva az elemzői várakozásokat. Az ázsiai óriáscég szerint a hagyományos memórialapkák iránti kereslet ellensúlyozta a gyengébb, nagy sávszélességű memóriák eladását. 
  • A japán Nikkei index 1,2 százalékkal esett, miután az ország piacai újra megnyíltak egy ünnepnap után. 
  • Az amerikai dollár alig változott, 152,31 jen körül mozgott. 
  • A dollárindex, amely a zöldhasú értékét méri hat másik devizához képest, 0,1 százalékkal 99,246 pontra csökkent.

A Fed kamatcsökkentésére várnak a piacok

A kereskedők továbbra is szinte biztosra veszik, hogy a Federal Reserve a hónap végén kamatcsökkentést hajt végre. A határidős Fed-alapok árazása 

  • 96,7 százalék valószínűséget jelez egy 25 bázispontos kamatvágásra az október 29-i ülésen, 
  • szemben az egy nappal korábbi 98,3 százalékkal – a CME Group FedWatch eszköze szerint.

Az euró alig mozdult, 1,1571 dolláron állt, miután 

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn elutasította a lemondására irányuló felhívásokat, noha kormánya két bizalmatlansági indítvány miatt a hét végére akár meg is bukhat.

  • A Brent nyersolaj ára legutóbb 0,2 százalék pluszban 63,45 dolláron állt hordónként, miután az OPEC hétfői jelentése szerint a világ olajkínálata jövőre várhatóan közel kerül a kereslet szintjéhez, mivel az OPEC+ országok növelik termelésüket – ez változást jelent a múlt havi előrejelzéshez képest, amely 2026-ra kínálathiányt vetített előre. 
  • Az arany ára 1,1 százalékkal 4155,90 dollárra emelkedett unciánként, és továbbra is rekordokat döntöget. 
  • A bitcoin 1,9 százalékkal 113 629,29 dollárra esett, 
  • az ether 3 százalékkal 4161,79 dollárra csúszott vissza.
