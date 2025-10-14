A Google nem szórakozik: bejelentették új fellegvárukat, 10 milliárd dolláros beruházás kezdődik – a teljes digitális gazdaság átalakulhat

Újabb óriásbefektetéssel robban be India technológiai színterére a Google: a vállalat tízmilliárd dollárt fektet be, hogy a dél-indiai Ándhra Prades államban, a tengerparti Visákhapatnamban felépítse eddigi legnagyobb dél-ázsiai mesterségesintelligencia- (MI-) adatközpontját. A beruházás nemcsak India digitális gazdaságát alakíthatja át, hanem új fejezetet nyithat a globális MI-infrastruktúra fejlesztésében is.
A Google által építendő, egy gigawatt kapacitású adatközpont-komplexum a következő két éven belül készül el, és kulcsfontosságú része annak a programnak, melynek célja, hogy Ándhra Prades 2029-re összesen hat gigawatt adatközponti kapacitással rendelkezzen. A létesítmény egyesíti az MI-rendszerekhez szükséges infrastruktúrát, a nagy léptékű energiaforrásokat és a kibővített optikai hálózatot – áll az állami kormány közleményében. A Bloomberg szerint a hivatalos megállapodást várhatóan kedden írják alá.
Egy olyan korszakban, ahol az adat az új olaj, az ilyen kezdeményezések stratégiai előnyt jelentenek
– fogalmazott Nara Lokesh, Ándhra Prades informatikai minisztere, aki egyébként a tartományi miniszterelnök, Nara Chandrababu Naidu fia. Lokesh szerint a projekt nem csupán munkahelyeket teremt, hanem gazdasági láncreakciót is elindít: a közvetlen fejlesztéseken túl a helyi ipar, a szolgáltatások és az infrastruktúra egészét felpörgeti.
India az utóbbi években a globális adatközpontboom egyik legnagyobb nyertese lett, miután a mesterséges intelligencia iránti kereslet világszerte robbanásszerűen megnőtt. Az Amazon 2030-ig 12,7 milliárd dollárt tervez befektetni a dél-ázsiai ország felhőinfrastruktúrájába, míg a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI szintén egy 1 gigawattos adatközpontot tervez a régióban. A CBRE Group becslései szerint India adatközponti piacának értéke 2027-re meghaladhatja a 100 milliárd dollárt.
Washington nagy meglepetésére Peking felhagy a Google elleni vizsgálódással
A pekingi hatóságok váratlan döntést hoztak: lezárják a Google elleni kínai vizsgálatot, amelyet még februárban indítottak. A lépés időzítése különösen figyelemreméltó, hiszen Washington és Peking között újra felerősödtek a kereskedelmi tárgyalások, amelyek középpontjában most a TikTok sorsa és az amerikai csipgyártó Nvidia áll.
A miniszterelnök, Narendra Modi a technológiai beruházásokat az ország gazdasági megerősödésének motorjaként látja, melyek milliókat emelhetnek ki a szegénységből. Az ambiciózus terveknek azonban akadnak kihívásai is: a vízhiány és az instabil elektromos hálózat komoly korlátot jelenthet az új adatközpontok üzemeltetésében.
A Nara család politikai háttere szintén fontos tényező a projekt sikerében. A Telugu Desam Párt – melyet Naidu vezet – már korábban is kulcsszerepet játszott abban, hogy az állam kedvező feltételekkel, például támogatott föld- és energiaárakkal vonzza a technológiai befektetőket. A ’90-es évek végén Naidu úttörőnek számított abban, hogy Hyderabadot technológiai központtá formálta, ahol ma már olyan óriások működnek, mint a Microsoft vagy az Oracle.
Most ugyanezt a modellt viszi tovább Visákhapatnamban, ahol a Google-projekt révén újabb „digitális metropolisz” születhet Dél-Indiában.
Készek vagyunk akár szövetségi szinten is olyan párbeszédet folytatni, ami politikai beavatkozást igényelhet
– mondta Lokesh, aki a fejlesztést „dupla motoros, szupergyors vonatnak” nevezte, utalva a kormányzati és vállalati erők együttműködésére. Ha a tervek megvalósulnak, India nemcsak a világ egyik legnagyobb adatközpont-hálózatával rendelkezhet, hanem a mesterséges intelligencia korának egyik legfontosabb infrastruktúráját is kiépítheti – melyben a Google-beruházás lehet az első, valóban globális mérföldkő.
