A Google nem szórakozik: bejelentették új fellegvárukat, 10 milliárd dolláros beruházás kezdődik – a teljes digitális gazdaság átalakulhat

Újabb óriásbefektetéssel robban be India technológiai színterére a Google: a vállalat tízmilliárd dollárt fektet be, hogy a dél-indiai Ándhra Prades államban, a tengerparti Visákhapatnamban felépítse eddigi legnagyobb dél-ázsiai mesterségesintelligencia- (MI-) adatközpontját. A beruházás nemcsak India digitális gazdaságát alakíthatja át, hanem új fejezetet nyithat a globális MI-infrastruktúra fejlesztésében is.

A Google nem szórakozik: akkora MI-fellegvárat épít Indiában, amekkorát még nem látott Dél-Ázsia / Fotó: Photo Agency

A Google által építendő, egy gigawatt kapacitású adatközpont-komplexum a következő két éven belül készül el, és kulcsfontosságú része annak a programnak, melynek célja, hogy Ándhra Prades 2029-re összesen hat gigawatt adatközponti kapacitással rendelkezzen. A létesítmény egyesíti az MI-rendszerekhez szükséges infrastruktúrát, a nagy léptékű energiaforrásokat és a kibővített optikai hálózatot – áll az állami kormány közleményében. A Bloomberg szerint a hivatalos megállapodást várhatóan kedden írják alá.

Egy olyan korszakban, ahol az adat az új olaj, az ilyen kezdeményezések stratégiai előnyt jelentenek

– fogalmazott Nara Lokesh, Ándhra Prades informatikai minisztere, aki egyébként a tartományi miniszterelnök, Nara Chandrababu Naidu fia. Lokesh szerint a projekt nem csupán munkahelyeket teremt, hanem gazdasági láncreakciót is elindít: a közvetlen fejlesztéseken túl a helyi ipar, a szolgáltatások és az infrastruktúra egészét felpörgeti.

India az utóbbi években a globális adatközpontboom egyik legnagyobb nyertese lett, miután a mesterséges intelligencia iránti kereslet világszerte robbanásszerűen megnőtt. Az Amazon 2030-ig 12,7 milliárd dollárt tervez befektetni a dél-ázsiai ország felhőinfrastruktúrájába, míg a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI szintén egy 1 gigawattos adatközpontot tervez a régióban. A CBRE Group becslései szerint India adatközponti piacának értéke 2027-re meghaladhatja a 100 milliárd dollárt.

A miniszterelnök, Narendra Modi a technológiai beruházásokat az ország gazdasági megerősödésének motorjaként látja, melyek milliókat emelhetnek ki a szegénységből. Az ambiciózus terveknek azonban akadnak kihívásai is: a vízhiány és az instabil elektromos hálózat komoly korlátot jelenthet az új adatközpontok üzemeltetésében.