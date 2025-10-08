Feltámadt az amerikai tech óriás: pénzesőre számítanak a következő években – Elon Musk is hozzájuk jár MI-t fejleszteni

A Dell Technologies kedden közölte, hogy a következő négy évre vonatkozó éves, korrigált részvényenkénti eredménynövekedési célját legalább 15 százalékra emeli a korábbi 8 százalékról, a vállalat a mesterséges intelligencia (MI) iránti keresletnek köszönhetően a bevételnövekedési előrejelzését is javította: mostantól 7–9 százalékos éves ütemmel számol, szemben a korábbi 3–4 százalékkal.

A Dell Technologies a következő négy évre majdnem megduplázta nyereségnövekedési célját, miután az MI-szerverek iránti robbanásszerű kereslet új szintre emelte a vállalat kilátásait / Fotó: NurPhoto via AFP

A döntés hátterében az MI-szerverek iránti, szinte kielégíthetetlen kereslet áll. A generatív MI-alkalmazások, például a ChatGPT működtetéséhez hatalmas számítási kapacitás szükséges, és ez a hullám most a Dell egyik legerősebb növekedési motorjává vált.

A Dell Technologies összefogott az MI-szektor legnagyobb játékosaival

A vállalat már olyan ügyfeleknek is szállít, mint Elon Musk MI-startupja, az xAI, valamint a felhőalapú számítási kapacitásokat bérbe adó CoreWeave. Michael Dell vezérigazgató szerint a vállalat „még mindig az MI-elfogadás korai szakaszában jár”, annak ellenére, hogy az elmúlt két évben robusztus növekedést ért el ezen a területen.

Az optimista előrejelzés egyben megnyugtathatja a befektetőket is, akik eddig a szektoron belüli árverseny és a szervergyártás magas költségei miatt aggódtak.

A Dellnek méretéből, beszállítói kapcsolataiból és nagyvásárlói hálózatából adódóan volumenelőnye van a riválisokhoz, például a Super Micróhoz képest

– mondta Jacob Bourne, az Emarketer elemzője a Reutersnek.

A Dell megerősítette az idei harmadik negyedévre és a teljes pénzügyi évre vonatkozó kilátásait. Augusztusban a cég már húszmilliárd dollárra emelte a 2026-os pénzügyi évre várt MI-szerver-szállítási értékét.

A vállalat infrastruktúra-megoldásokat kínáló üzletága – amelyhez a szerverek, adattárolók és szoftverek tartoznak – a jövőben évi 11–14 százalékos bevételnövekedést célozna meg, ami jóval meghaladja a korábbi, 6–8 százalékos várakozást. A személyi számítógépes divízió ezzel szemben visszafogottabb, évi 2–3 százalékos növekedéssel számol, miután a fogyasztói piacon továbbra is erős a verseny, még ha a vállalati ügyfelek körében stabil is a Dell pozíciója.