Washington nagy meglepetésére Peking felhagy a Google elleni vizsgálódással – találtak maguknak más támadási pontot

A kínai hatóságok váratlan döntést hoztak: lezárják a Google elleni kínai vizsgálatot, amelyet még februárban indítottak. A lépés időzítése különösen figyelemreméltó, hiszen Washington és Peking között újra felerősödtek a kereskedelmi tárgyalások, amelyek középpontjában most a TikTok sorsa és az amerikai csipgyártó Nvidia áll.

Google elleni kínai vizsgálat: Peking hirtelen visszavonulót fújt, hogy tovább üthesse az Nvidiát / Fotó: Szergej Elagin

Vége a Google elleni kínai vizsgálatnak

A Reuters értesülései szerint a vizsgálat lezárása nem csupán jogi kérdés, hanem inkább taktikai üzenet: Peking ezzel azt jelzi, hogy bizonyos rugalmasságot mutat az Egyesült Államok felé, miközben a figyelmét inkább az Nvidia ügyeire összpontosítja. A Google elleni kínai vizsgálat lezárása tehát politikai üzenetként is értelmezhető. A kínai Állami Piacfelügyeleti Hivatal eddig azzal vádolta a Google-t, hogy megsérthette az ország monopóliumellenes törvényeit, de részleteket nem közölt. Most viszont – két, az ügyet ismerő forrás szerint – elálltak a további lépésektől.

A Google-t még hivatalosan nem értesítették a döntésről, a cég nem is kívánta kommentálni a hírt.

Hallgatott a kínai szabályozó hatóság és a kínai államtanács is.

A figyelem eközben az Nvidiára terelődött. A héten Kína előzetes vizsgálatot követően azzal vádolta a kaliforniai központú csipgyártót, hogy megsértette az ország versenyjogi szabályait. Ez nem véletlen, hiszen az Nvidia kulcsszereplő az amerikai technológiai exportban, különösen a mesterséges intelligenciához és a nagy teljesítményű számítástechnikához szükséges csipek előállításában.

Kényelmetlen hónapokon van túl az Egyesült Államok és Kína kapcsolata

Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségek új szintre léptek. Donald Trump amerikai elnök előbb jelentős vámokat vetett ki kínai árukra, majd azokat 30 százalékra mérsékelte, miközben kilátásba helyezte a TikTok betiltását is. Peking válaszul 10 százalékos vámokat vezetett be, és antitrösztvizsgálatokkal kezdte szorongatni az amerikai technológiai cégeket, köztük a Google-t is.

Most azonban a hangsúly egyértelműen az Nvidiára tolódik át, ami azt jelzi:

Kína a technológiai ipar legkritikusabb területein próbál alkupozíciót teremteni.

A Google elleni kínai vizsgálat lezárása pedig inkább gesztusnak tűnik, egy jelzésnek, hogy Peking a szigor mellett hajlandó engedményeket is tenni, ha az a tárgyalások sikerét segíti.