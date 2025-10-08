Brutálisan kilőtt a csipeladások száma – ebben is háborúznak a nagyhatalmak

Globálisan 64,88 milliárd dollár értékben adtak el csipeket augusztusban, ami 21,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket – áll a világ vezető nemzetközi gyártóit tömörítő szervezet, a SIA honlapján. Júliushoz képest a növekedés 4,4 százalék volt.
John Neufer, a SIA elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy a globális félvezető-eladások augusztusban tovább nőttek. Az ázsiai és csendes-óceáni, valamint az amerikai térség a fellendülés motorja, a memória- és logikai chipek értékesítése különösen erős növekedést mutatott. A csipek kulcsfontosságúak az egyre nagyobb mesterséges intelligencia (AI) adatközpontok miatt is.
Az amerikai kontinensen az eladások 25,5 százalékkal, Kínában 12,4 százalékkal, Európában 4,4 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térségben pedig 43,1 százalékkal nőttek az augusztusi eladások az előző évhez képest. Eközben Japánban 6,9 százalékos csökkenést regisztráltak.
Júliushoz képest a chipeladások
A SIA adatai szerint globálisan 627,6 milliárd dollár értékben adtak el chipeket a világon tavaly, ami rekordnak számít, és 19,1 százalékkal felülmúlta a 2023. évit. Az SIA az amerikai félvezetőipar körülbelül 99 százalékát, és más országok chipgyártóinak mintegy kétharmadát képviseli.
Források szerint a Huawei azt tervezi, hogy a következő évben megduplázza a legfejlettebb mesterségesintelligencia-csipje, az Ascend 910C gyártását, így a vállalat jövőre 600 ezer darabot állítana elő. Összességében a szecsuáni székhelyű vállalat 2026-ban 1,6 millió darabra növelné az Ascend termékcsaládjának gyártását.
Ha a Huawei valóban eléri kitűzött céljait, az áttörést jelentene a kínai technológiai iparban. A vállalatot Kína egyik legnagyobb reményeként tartják számon abban a törekvésben, hogy függetlenedjen a külföldi félvezetőktől, amelyek jelenleg a világ második legnagyobb gazdaságát működtetik.
Ráadásul szeptemberben a Huawei bemutatta új, minden korábbinál nagyobb számítási teljesítménnyel rendelkező AI-csip-technológiáját, amellyel az Nvidia kihívójává válna. A szecsuani székhelyű vállalat új SuperPod technológiája akár 15 488 grafikus kártya összekapcsolását is lehetővé teszi, amelyek a Huawei Ascend márkájú mesterségesintelligencia-csipjeit tartalmazzák – jelentette be csütörtökön a kínai technológiai óriás.
Eközben az Nvidia sem tétlenkedik, új szintre emeli kapcsolatát az OpenAI-jal: az amerikai csipgyártó akár 100 milliárd dolláros, több szakaszban érkező befektetéssel segíti a ChatGPT fejlesztőjét. A hétfőn bejelentett megállapodás több mint beszállítói szerződés – valójában stratégiai partnerség, amelyben az Nvidia nemcsak a csipjeit szállítja, hanem közvetlenül finanszírozza az adatközpontok kiépítését.
Szintén szeptember közepén történt, hogy a félvezetőipar két ősriválisa, az Nvidia és az Intel váratlanul szövetséget kötött egymással. A mesterséges intelligencia alkalmazásához nélkülözhetetlen csipeket gyártó Nvidia hatalmas összeget, 5 milliárd dollárt fektet be a levegőért kapkodó Intelbe, ráadásul szoros együttműködést is tervez vele a jövő csipjeinek fejlesztésére.
Az Amerikai Egyesült Államok a csipszükségletének felét hazai földön állítaná elő, ezért még több befektetést vár a csipgyártó nagyhatalom Tajvantól ezen a téren.
Donald Trump amerikai elnök egy évvel ezelőtti kampánya egyik legfőbb ígérete az volt, hogy megválasztása esetén felfuttatja a hazai ipart, amivel nemcsak munkahelyeket teremt, de az amerikai gazdaság külföldnek való kitettségét is csökkenti. Ennek alapján Amerika azt követeli Tajvantól, hogy helyezze át befektetéseinek és csipgyártásának jelentős részét az Amerikai Egyesült Államokba.
