Egyre közelebb lehet egy újabb háború kirobbanása: Amerika félreérthetetlen üzeneteket küld, viszont a másik fél sem hátrál - a CIA már megkapta az engedélyt

Egyre nő a feszültség az Egyesült Államok és Venezuela között. Donald Trump amerikai elnök felhatalmazta a CIA-t a Venezuelán belüli akciókra, s a Karib-térségben megerősítette katonai jelenlétét. Míg Nicolás Maduro csapatokat vezényelt a határra és mozgósította a milíciákat. A CNN által megkérdezett szakértők szerint a háborús készülődés nyomán patthelyzet alakult ki.

Háborús készülődés Venezuelában / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters

Ez már háborús készülődés

A Trump-adminisztráció tisztviselői bizalmasan elismerték, hogy az erősödő amerikai nyomásgyakorlási kampány célja Maduro venezuelai elnök elmozdítása

– értesült a CNN. A hírügynökség emlékeztet, hogy Trump első hivatali idejében a Fehér Ház 2019-ben elismerte Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezetőt az ország legitim elnökének.

Az elmúlt hetekben az amerikai hadsereg hadihajókat és fegyvereket szállított a karibi régióba, arra hivatkozva, hogy a venezuelai hajók kábítószert szállítanak. Szerdán Donald Trump azt is elismerte, hogy felhatalmazta a CIA-t titkos akciókra Venezuelában, továbbá

az Egyesült Államok fontolgatja a venezuelai területen végrehajtandó katonai csapásokat.

Maduro azt állította:

a venezuelai önkéntes milíciának jelenleg nyolcmillió tartalékosa van.

Bár szakértők megkérdőjelezték ezt a számot, valamint a csapatok gyenge kiképzésére hívták fel a figyelmet.

Az Egyesült Államok vérdíjat tűzött ki Maduro fejére

Maduro ellen az Egyesült Államokban 2020-ban vádat is emeltek narkoterrorizmus vádjával, és a venezuelai elnök letartóztatásához vezető információért 2020-ban 15 millió dollárt ígértek, ezt idén 25, majd

a múlt hónapban már 50 millió dollárra emelték.

Korábban az Egyesült Államok már távolított el drogkereskedelemmel vádolt latin-amerikai vezetőt, amikor 1989-ben inváziót indított Panama ellen, és letartóztatta Manuel Noriega tábornokot. Ugyanakkor a mostani erődemonstráció, bár kétségkívül jelentős, szakértők szerint nem elegendő egy rendszerváltás kikényszerítésére.