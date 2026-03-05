Itt a vége: elárverezik a legendás magyar gyárat, a szocializmusban rajongtak érte – meglepő a kikiáltási ár

A Tungsram Operations Kft. nagykanizsai iparterülete árverésre kerül, a kikiáltási ár 3,6 milliárd forint. A felújítandó, teljesen közművesített gyár területe több mint 360 ezer négyzetméter, és komoly jelzálogok terhelik – írta a Dél-Zala Press.

A Tungsram egykori gyára a licit útján új tulajdonoshoz kerülhet / Fotó: Kanizsa Médiaház

A Tungsram Operations Kft. nagykanizsai gyára, a Kinizsi út 97. szám alatt található iparterület március 13-án reggel 10 órakor kerül árverésre, a licit lezárása március 23-án ugyanezen a napon lesz. A felszámoló, a Felszámoló-Reorg Zrt., a február 26-i Cégközlönyben tette közzé a hivatalos hirdetményt.

Az árverésre bocsátott ingatlan nettó becsértéke 3,6 milliárd forint, amely magában foglalja a kivett sporttelepet, udvart, üzemet és raktárépületeket.

A terület összesen 362 973 négyzetméter, teljesen közművesített, azonban felújítandó állapotú. Az árverezett tulajdoni hányad 1/1, tehát a gyár egészét egy licitáló szerezheti meg.

A terület azonban nem terheletlen: közel százmillió eurós banki jelzálogjogok és húszmilliárd forint értékű biztosított követelések is kapcsolódnak hozzá. A hirdetmény részletei szerint ezek a terhek komoly kockázatot jelentenek a potenciális vevőknek, és a felújítás költségei mellett érdemes számolni a meglévő banki kötelezettségekkel is.

A Tungsram-gyárral együtt ipari történelem kerül kalapács alá

Nagykanizsa egykor a Tungsram, korábban az Egyesült Izzó, majd a General Electric magyarországi gyára révén vált ipari központtá. Az évtizedek alatt a gyár több generációt foglalkoztatott, és a helyi gazdaság meghatározó szereplője volt. Az elmúlt években, a felszámolás időszakában a gyár sorsa többször is a hírekbe került, de most először kerül sor tényleges árverésre, ami lezárhat egy korszakot Nagykanizsa ipari történetében.

Az érdeklődőknek a licitálásra 2026. március 13. és 23. között van lehetőségük, és a gyár új tulajdonosának tervei alapvetően befolyásolhatják a város ipari jövőjét. A Tungsram egykori gyárának sorsa így nemcsak ingatlanpiaci, hanem lokális jelentőségű esemény is.