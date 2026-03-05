Deviza
EUR/HUF388,95 +1,17% USD/HUF335,68 +1,58% GBP/HUF447,43 +1,25% CHF/HUF429 +1,16% PLN/HUF90,88 +0,85% RON/HUF76,39 +1,18% CZK/HUF15,93 +0,94% EUR/HUF388,95 +1,17% USD/HUF335,68 +1,58% GBP/HUF447,43 +1,25% CHF/HUF429 +1,16% PLN/HUF90,88 +0,85% RON/HUF76,39 +1,18% CZK/HUF15,93 +0,94%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 157,64 +1,04% MTELEKOM2 155 +0,23% MOL3 732 +1,97% OTP37 960 +1,25% RICHTER11 670 +0,26% OPUS546 +0,37% ANY7 320 +0,83% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 060 -0,39% BUMIX9 643,01 -0,06% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 589,96 +0,19% BUX125 157,64 +1,04% MTELEKOM2 155 +0,23% MOL3 732 +1,97% OTP37 960 +1,25% RICHTER11 670 +0,26% OPUS546 +0,37% ANY7 320 +0,83% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 060 -0,39% BUMIX9 643,01 -0,06% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 589,96 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nagykanizsa
Tungsram
gyár
árverés

Itt a vége: elárverezik a legendás magyar gyárat, a szocializmusban rajongtak érte – meglepő a kikiáltási ár

A gyár felújításra szorul, de a teljes terület közművesített. Március 13-ától tíz napig lehet licitálni a Tungsram nagykanizsai gyárára, amely az ipari örökség része.
VG
2026.03.05, 19:22
Frissítve: 2026.03.05, 19:59

A Tungsram Operations Kft. nagykanizsai iparterülete árverésre kerül, a kikiáltási ár 3,6 milliárd forint. A felújítandó, teljesen közművesített gyár területe több mint 360 ezer négyzetméter, és komoly jelzálogok terhelik – írta a Dél-Zala Press.

Nagykanizsa, Tungsram, gyár
A Tungsram egykori gyára a licit útján új tulajdonoshoz kerülhet / Fotó: Kanizsa Médiaház

A Tungsram Operations Kft. nagykanizsai gyára, a Kinizsi út 97. szám alatt található iparterület március 13-án reggel 10 órakor kerül árverésre, a licit lezárása március 23-án ugyanezen a napon lesz. A felszámoló, a Felszámoló-Reorg Zrt., a február 26-i Cégközlönyben tette közzé a hivatalos hirdetményt.

Az árverésre bocsátott ingatlan nettó becsértéke 3,6 milliárd forint, amely magában foglalja a kivett sporttelepet, udvart, üzemet és raktárépületeket. 

A terület összesen 362 973 négyzetméter, teljesen közművesített, azonban felújítandó állapotú. Az árverezett tulajdoni hányad 1/1, tehát a gyár egészét egy licitáló szerezheti meg.

A terület azonban nem terheletlen: közel százmillió eurós banki jelzálogjogok és húszmilliárd forint értékű biztosított követelések is kapcsolódnak hozzá. A hirdetmény részletei szerint ezek a terhek komoly kockázatot jelentenek a potenciális vevőknek, és a felújítás költségei mellett érdemes számolni a meglévő banki kötelezettségekkel is.

A Tungsram-gyárral együtt ipari történelem kerül kalapács alá

Nagykanizsa egykor a Tungsram, korábban az Egyesült Izzó, majd a General Electric magyarországi gyára révén vált ipari központtá. Az évtizedek alatt a gyár több generációt foglalkoztatott, és a helyi gazdaság meghatározó szereplője volt. Az elmúlt években, a felszámolás időszakában a gyár sorsa többször is a hírekbe került, de most először kerül sor tényleges árverésre, ami lezárhat egy korszakot Nagykanizsa ipari történetében.

Az érdeklődőknek a licitálásra 2026. március 13. és 23. között van lehetőségük, és a gyár új tulajdonosának tervei alapvetően befolyásolhatják a város ipari jövőjét. A Tungsram egykori gyárának sorsa így nemcsak ingatlanpiaci, hanem lokális jelentőségű esemény is.

Ebben a magyar városban ígéretet tettek a lakosságnak: nem épül akkumulátorgyár – kérdés, mi lesz a Tungsram-telep helyén

Több eszköze is van az önkormányzatnak, amivel befolyásolja, hogy milyen cég működhet a városban. Nagy kérdés, hogy mi épül a volt Tungsram-telephely területén.

 

Országszerte

Országszerte
1171 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu