Máris elfogyott a gáz az első európai ország területén, azonnal átálltak széntüzelésre: magyarokon múlik a megoldás – rendkívüli ülést hívott össze a kormány

A transznisztriai gázellátás kritikus szintre esett, miután a közel-keleti konfliktus elvágta az ország energetikai útvonalait. A kormány sürgősségi intézkedéseket vezetett be, amelynek következtében több ipari vállalat is bezárt, miközben több ezer lakóépület és iskola is fűtés nélkül maradt.

A közel-keleti konfliktus egy csapásra megszakította a transznisztriai gázellátást, ennek következtében már a lakossági fűtést is nehéz biztosítani / Fotó: NurPhoto via AFP

Transznisztriában a gázellátás kritikus szintre esett a közel-keleti katonai konfliktus miatt, amely jelentősen megzavarta a szállítási és pénzügyi logisztikát

– közölte a Dnyeszter Menti Köztársaság kormánya. Vadim Krasznoszelszkij transznisztriai elnök csütörtökön sürgősségi megbeszélést tartott a kabinet tagjaival az esetleges új energiaválság kockázata miatt.

Szergej Obolonik miniszterelnök-helyettes szerint március 3. után a földgázszállítás hirtelen csökkent, a hálózati nyomás pedig kritikus szintre esett, így a MoldGRES erőművet március 5-én, reggel nyolc órakor szénre állították át.

A gázellátás nemcsak a MoldGRES-t érintette, hanem számos nagy ipari vállalatot is, köztük a moldovai Metallurgiai Üzemet, a Riibnita Cementgyárat, a Tirotexet, a Tiraszpoli Téglagyárat, valamint a Tiraszpoltranszgaz, Benderyteploenergo és Metan-Auto cégeket.

Fűtés nélkül maradhat a transznisztriai lakosság

A kormány közlése szerint március 4. óta 158 kazánházat zártak le. A fűtés hiánya 1 663 városi lakóépületet és oktatási intézményt érint.

Az oktatási minisztérium a fejlemények függvényében dönt a tanítás szervezéséről, az osztálytermekben jelenleg mintegy 19 Celsius-fok van. Krasznoszelszkij bejelentette, hogy a kormány elkezdte végrehajtani a válságtervet, amely mérsékelt energiamegtakarítási intézkedéseket ír elő.

A transznisztriai kormány korábban már szigorú gázmegtakarítási rendszert vezetett be, miután a magyar tulajdonú MET Gas és az Energy Marketing AG, valamint más közvetítő cégek megszakították a gázszállítási láncot. A régió ellátását korábban orosz pénzügyi támogatás biztosította.

A MET Gas 2025 februárja óta technikai és pénzügyi közvetítők bevonásával szállítja a földgázt Transznisztriába a Moldovagazon és Tiraszpoltranszgazon keresztül. 2025 augusztusában azonban Moldova energetikai szabályozó hatósága visszavonta a Moldovagaz engedélyét, amely helyett most a magyar vállalat alternatív beszállítókat keres.