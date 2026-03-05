A párizsi táblabíróság az osztrák OMV javára döntött a román állam ellen indított perben, így a bukaresti kormánynak mintegy 155,5 millió lej (több mint 11,5 milliárd forint) kártérítést kell kifizetnie a vállalatnak, amelyhez kamatok és perköltségek is társulnak – írta meg a Maszol.

Döntött a bíróság: hatalmas pert veszített Románia Ausztria egyik legnagyobb cége ellen – tízmilliárdos kártérítést fizethet az OMV-nek / Fotó: Ina Meer Sommer / Shutterstock

A döntés egy több éve húzódó jogvita lezárását jelenti, amely a Petrom olajvállalat privatizációs szerződésének értelmezése körül alakult ki.

A cikk szerint 2016-ban az OMV értesítette a román kormányt arról, hogy 34 millió eurót (közel 13,5 milliárd forint) költött környezetvédelmi munkálatokra, elsősorban olajkutak fertőtlenítésére és a korábbi szennyezések felszámolására. A vállalat álláspontja szerint ezeknek a költségeknek a megtérítése a román államot terheli a Petrom privatizációs szerződése alapján.

Amikor a román kormány és az OMV között nem született megállapodás a költségek rendezéséről, az osztrák olajipari vállalat 2017 márciusában a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Bírósághoz (ICC) fordult. A vállalat azzal érvelt, hogy a privatizációs szerződés világosan kimondja:

az államnak kell fedeznie azokat a környezetvédelmi beruházásokat, amelyek az egykori állami tulajdonú Petrom által okozott szennyezések felszámolásához szükségesek.

A megállapodás szerint ez a kötelezettség a szerződéskötést követő 30 évig érvényes.

A Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság 2022-ben már az OMV javára döntött, azonban a román kormány – a környezetvédelmi minisztérium képviseletében – fellebbezést nyújtott be. A hatóságok azzal érveltek, hogy az OMV követelései ellentétesek az uniós joggal, és az ilyen kifizetések tiltott állami támogatásnak minősülhetnek.

Az OMV azonban visszautasította ezt az érvelést, és arra hivatkozott, hogy a román állam a privatizációs szerződés alapján korábban már több alkalommal is teljesített hasonló kifizetéseket, ezért a mostani igény sem tekinthető jogellenesnek. A párizsi táblabíróság végül elutasította a román kormány érveit, és helybenhagyta az OMV javára szóló döntést.

A határozat következtében a román államnak ki kell fizetnie a 155,5 millió lejes kártérítést, valamint a felhalmozott kamatokat és a perköltségeket is. Az ügy ráadásul rávilágít arra, hogy a román kormány éveken át tartó jogi küzdelme végül jelentős többletköltséget eredményezett az állam számára.