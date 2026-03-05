Először szólalt meg Orbán Viktor Zelenszkij halálos fenyegetéséről: a magyar miniszterelnök egyből keresztbe húzta az ukrán elnök számításait – videó

„Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

A kormányfő egy friss videóban azt mondta, hogy szerinte nem róla van szó, hanem az országról: éles helyzet van, olajblokád alá vették Magyarországot. Arról is beszélt, hogy Ukrajnának kötelessége átengedni az orosz olajat a Barátság-vezetéken: „Nem szívességet teszek, nem alkudozhatnak erről. Ez az Európai Unióval kötött szerződés alapján nekik kötelességük.”

Az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani

– jelentette ki.

Szijjártó Péter szerint minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseivel szerinte halálosan megfenyegette Orbán Viktort. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: Magyarországot nem lehet megfenyegetni vagy megzsarolni.

„Minket, magyarokat zsarolni nem lehet. Akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akárhogyan, akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért csak őmiattuk” – tette hozzá.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az ukrán elnök arról beszélt, hogy az országnak előleget kell biztosítania a jövőbeni repülőgép-beszerzésekhez – többek között svéd Gripen és francia Rafale vadászgépek esetében. A támogatási csomag elfogadása szerinte kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ukrán hadsereg új fegyverekhez jusson.

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük.

Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– fogalmazott Zelenszkij.